ثبت ۲۵ هزار و ۴۰۱ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (۱۷ الی ۲۳ مرداد ۱۴۰۵) مجموع ۲۵۴۰۱ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۱۷۰ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۳۶۹ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۷۸۴۶ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

توکلی گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۵۰۹ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۸درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۸۹۲ مورد (۸۲.۲ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی افزود: اورژانس هوایی ۱۰ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.