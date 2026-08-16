سردار ریحانی: ارتقای بصیرت، از عوامل ماندگاری نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی، خون شهدا، رهبری و حضور مردم، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه مهمی در جهان قرار گرفته است.

وی افزود: ملت ایران با وجود سال‌ها جنگ، تحریم و فشارهای مختلف، با اتکا به ایمان و اراده خود ایستادگی کرده و امروز کشور در بسیاری از حوزه‌های علمی، زیرساختی و فناوری به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به نقش نیروهای مسلح در حفظ اقتدار کشور، گفت: شهادت‌طلبی، شجاعت، بصیرت و شناخت درست دشمن از مؤلفه‌های اصلی ایستادگی رزمندگان اسلام است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توانسته‌اند در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستادگی کنند.

سردار ریحانی ادامه داد: دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه و حوزه‌های عقیدتی و سیاسی در نیروهای مسلح طی سال‌های گذشته نقش مهمی در ارتقای سطح اعتقادی، دینی، سیاسی و انقلابی پاسداران داشته‌اند و آثار این اقدامات را می‌توان در عملکرد و آمادگی نیروهای مسلح مشاهده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات حجت‌الاسلام جلیلیان، نماینده پیشین ولی‌فقیه در سپاه استان، قدردانی کرد و گفت: وی در عرصه‌های اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی و جهاد تبیین تلاش‌های ارزشمندی داشت و در برنامه‌های خیرخواهانه و خدمت به زائران اربعین نیز حضوری فعال داشت.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه همچنین ضمن خیرمقدم به حجت‌الاسلام طیفور، نماینده جدید ولی‌فقیه در سپاه استان، ابراز امیدواری کرد: با حضور وی، روند ارتقای بصیرت دینی، سیاسی و انقلابی در میان پاسداران و بسیجیان با شتاب بیشتری دنبال شود.

سردار ریحانی با تأکید بر ضرورت حرکت رو به جلو در مسیر تربیتی و اعتقادی افزود: نباید امروز ما مانند دیروز باشد؛ چراکه انسان باید همواره در مسیر ایمان، عمل صالح و رشد حرکت کند و مجموعه سپاه نیز باید در این مسیر با جدیت گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ملت ایران بر پایه اعتقادات دینی و روحیه انقلابی و با تاب‌آوری در برابر دشمنان ایستادگی کند، آینده از آن جمهوری اسلامی خواهد بود و این وعده الهی است که پیروزی نهایی نصیب مؤمنان و ایستادگان در مسیر حق خواهد شد.