به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «یکی از آنها» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی وزیری، تهیهکنندگی حسین کاکاوند و تهیهکنندگی مشترک کمپانی ایتالیایی Lights On، با نام بینالمللی One Of Them، محصول مشترک ایران و ایتالیا، در ششمین حضور بینالمللی خود به بخش فیلمهای کوتاه بینالملل سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه سائوپائولو در برزیل راه پیدا کرد.
سیوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه سائوپائولو از ۲۹ مرداد تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۲۰ تا ۳۰ آگوست ۲۰۲۶ در شهر سائوپائولو برگزار میشود و «یکی از آنها» در ۳ روز برگزاری جشنواره به نمایش درمیآید.
جشنواره سائوپائولو که از سال ۱۹۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده، یکی از جشنوارههای باسابقه و شناختهشده تخصصی فیلم کوتاه در آمریکای لاتین است و با هدف گسترش ارتباط میان سینمای آمریکای لاتین و سینمای جهان برگزار میشود. این رویداد هر سال صدها فیلم کوتاه را از کشورهای مختلف انتخاب و در بخشهای بینالمللی، آمریکای لاتین و برزیل به نمایش میگذارد.
اهمیت این حضور برای «یکی از آنها» از آن جهت بیشتر است که جشنواره Kinoforum در فهرست جشنوارههای واجد شرایط بفتا قرار دارد و در فهرست جشنوارههای واجد شرایط اسکار نیز ثبت شده است.
«یکی از آنها» پیش از این، در نخستین نمایش جهانی خود در جشنواره داکوفست کوزوو نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بخش بینالملل شد. این فیلم در ادامه به بخش مسابقه اصلی جشنواره خالی شورت آمریکا که مورد تأیید اسکار و بفتاست راه یافت و در میان ۱۰ فیلم برتر از ۴۲۷ فیلم منتخب، نامزد جایزه بهترین فیلم کوتاه شد. این اثر همچنین در بخش مسابقه جشنواره BIAFF گرجستان، جشنواره بینالمللی فیلم Lanzarote اسپانیا و جشنواره بینالمللی Cinétoile تونس حضور داشته است.
پخش بینالمللی «یکی از آنها» بر عهده کمپانی ایتالیایی Lights On است.
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