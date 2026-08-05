به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با سرقت، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری شش متهم شامل پنج سارق و یک مال‌خر شدند.

متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت، از جمله سرقت محتویات و باطری خودرو، کالاهای تجاری، موتور کولر و کابل‌های برق اعتراف کردند. با تلاش مأموران، اموال مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی، به مال‌باختگان مسترد شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند، تأکید کرد: اجرای طرح‌های مقابله با سرقت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

پلیس از شهروندان خواست ضمن توجه به توصیه‌های پیشگیرانه در نگهداری از اموال، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.