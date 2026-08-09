ریزش موضعی در محدوده ایستگاه A۶ متروی قم مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی حمیدی از مهار و پایدارسازی فوری یک ریزش موضعی در محدوده حفاری ایستگاه A۶ مترو (چهارراه میرزای قمی) خبر داد و اظهار کرد: با اقدام ضربتی تیمهای تخصصی و همکاری ستاد مدیریت بحران، محل حادثه ایمنسازی شده و روند ترمیم و پرسازی با نظارت مستمر در حال انجام است.
معاون فنی و اجرایی سازمان حملونقل ریلی شهرداری قم افزود: در جریان اجرای عملیات عمرانی تعریض تونل در محدوده «ریب ۵۲» در هسته مرکزی ایستگاه A۶، شاهد یک ریزش موضعی در بخشی از محدوده حفاری بودیم که تا نزدیکی سطح خیابان امتداد یافت.
وی با اشاره به اقدام سریع تیمهای امدادی افزود: بلافاصله پس از وقوع این رخداد، عملیات کنترل شرایط و تثبیت محدوده با حضور میدانی نیروهای فنی آغاز شد. این اقدامات با هماهنگی کامل شهرداری منطقه یک، ستاد مدیریت بحران شهرداری قم، پلیس راهور و سایر دستگاههای خدماترسان انجام شده و شرایط در حال حاضر تحت کنترل کامل است.
حمیدی در خصوص محدودیتهای ترافیکی اعمال شده تصریح کرد: به منظور حفظ ایمنی شهروندان و تسریع در روند عملیات فنی، مسیر تردد از چهارراه میرزای قمی به سمت بیمارستان فرقانی (نکویی) بهصورت موقت مسدود شده و ترافیک به مسیرهای جایگزین هدایت شدهاست.
معاون فنی و اجرایی سازمان حملونقل ریلی شهرداری قم در پایان ضمن قدردانی از صبر و همکاری شهروندان، خاطرنشان کرد: روند کنترل، پایدارسازی و پرسازی محدوده با نظارت دقیق تیمهای فنی و تخصصی ادامه دارد.
وی از رسانهها و عموم شهروندان درخواست کرد تا اخبار و اطلاعات تکمیلی در این خصوص را صرفاً از طریق اطلاعیههای رسمی این سازمان دنبال کنند.
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