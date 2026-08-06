به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به تکرار آتشسوزیها در میانکاله اظهار کرد: از ۲۶ تیرماه تاکنون ۱۳ فقره آتشسوزی در این ذخیرهگاه زیستکره به وقوع پیوسته که برخی از آنها گسترده و مهارشان به دلیل شرایط جوی و وزش باد بسیار دشوار بوده است.
وی با قدردانی از تلاش محیطبانان، مدیریت بحران، دستگاههای اجرایی و حمایت استانداری مازندران در تأمین امکانات اطفای حریق، افزود: با وجود شرایط سخت، تمامی این حریقها در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
تغییرات اقلیمی و عامل انسانی؛ دو علت اصلی حریقها
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه آتشسوزیها دو منشأ طبیعی و انسانی دارند، گفت: خشک شدن بخشهایی از تالاب میانکاله و خلیج گرگان در اثر پسروی آب دریای خزر و تغییرات اقلیمی، این منطقه را مستعد آتشسوزی کرده است.
کنعانی افزود: در کنار این عوامل، بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از آتشسوزیهای امسال منشأ انسانی و عمدی داشته است.
برخی متخلفان برای فشار بر مدیریت منطقه آتشسوزی ایجاد میکنند
وی با اشاره به انگیزه برخی عاملان این حوادث اظهار کرد: حفاظت از میانکاله مستلزم برخورد با تخلفات، تصرفات و ساختوسازهای غیرقانونی است و برخی افراد تلاش میکنند با ایجاد آتشسوزی، مدیریت منطقه را برای انجام وظایف قانونی تحت فشار قرار دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه تعدادی از مظنونان شناسایی شدهاند، تصریح کرد: دو نفر نیز در ارتباط با این پروندهها دستگیر و برای بررسیهای تکمیلی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: انتساب اتهام نیازمند ادله و مستندات قانونی است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسیهای دستگاههای مسئول اعلام خواهد شد.
کمبودی در تجهیزات اطفای حریق وجود ندارد
کنعانی با بیان اینکه حفاظت محیط زیست در میانکاله با کمبود تجهیزات روبهرو نیست، گفت: امکانات، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز برای اطفای حریق فراهم است و حتی ماشینآلاتی که در جریان یکی از عملیاتها از بین رفت، بهزودی جایگزین خواهد شد. همچنین شرایط نامساعد جوی و وزش باد، مهمترین عامل دشواری عملیات مهار آتش در برخی از حریقهای اخیر بوده است.
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