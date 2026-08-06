به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال اعلام گزارش حریق در واحد تاسیسات مجتمع تجاری سعیدیه تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در کمترین زمان ممکن با سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

محمد ربیع یگانه با تشریح جزئیات امدادرسانی اظهار کرد: کارشناسان اورژانس بلافاصله پس از حضور در محل اقدامات حیاتی را برای مصدوم حادثه که به دلیل شدت آسیب‌های وارده در شرایط بالینی وخیمی قرار داشت، آغاز کردند.

وی با اشاره به تلاش‌های کادر امدادی افزود: عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) برای این فرد در محل حادثه و حین انتقال به مرکز درمانی با جدیت تمام صورت گرفت، اما متاسفانه با وجود تلاش‌های بی‌وقفه تیم‌های پزشکی به دلیل شدت جراحات سوختگی این فرد جان خود را از دست داد.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان ضمن ابراز تاسف از بروز این حادثه دلخراش، به تمامی شهروندان توصیه کرد هنگام مواجهه با حوادث مشابه ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و به منظور تسریع در عملیات امدادرسانی، مسیر تردد آمبولانس‌ها را باز نگه دارند.