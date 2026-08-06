گره ۱۰ ساله در محور بیجار-زنجان باز شد؛تردد در قطعه سوم از صبح پنجشنبه

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: محور بیجار-زنجان سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباطی شرق استان کردستان شناخته می‌شود؛ مسیری که علاوه بر اتصال بیجار به زنجان و مرکز کشور، مسیر تردد هزاران خودروی سواری، باری و مسافربری است.

با وجود اهمیت این محور، بخش‌هایی از آن به دلیل دوخطه بودن و کمبود زیرساخت‌های ایمنی، همواره در زمره نقاط حادثه‌خیز قرار داشته و بارها جان هموطنان را گرفته است.

چهاربانده شدن این مسیر طی سال‌های اخیر یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان بیجار، رانندگان و مسئولان بوده است. پروژه‌ای که اگرچه در بخش‌هایی به بهره‌برداری رسید، اما قطعه سوم آن در محدوده سه‌راهی خورخوره نزدیک به یک دهه نیمه‌تمام باقی ماند و به یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران جاده تبدیل شد.

سرانجام صبح پنجشنبه، پس از سال‌ها انتظار، این قطعه با حضور مسئولان شهرستان بازگشایی شد و اکنون تردد خودروها در این مسیر به صورت عادی در جریان است.

پایان انتظار رانندگان در یکی از نقاط حادثه‌خیز

سه‌راهی خورخوره برای بسیاری از رانندگان نامی آشناست؛ نقطه‌ای که بارها شاهد تصادف‌های مرگبار بوده و رانندگان همواره نسبت به وضعیت آن گلایه داشتند.

علی مرادی راننده کامیون که بیش از ۲۰ سال در محور بیجار-زنجان تردد می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسیر یکی از شریان‌های اصلی حمل کالا بین کردستان و استان‌های مرکزی کشور است و روزانه صدها کامیون از آن عبور می‌کنند.

وی افزود: سال‌ها بود که رانندگان منتظر تکمیل این قطعه بودند، زیرا در محدوده خورخوره به دلیل دوطرفه بودن مسیر، خطر تصادف بسیار زیاد بود و هر بار که از این جاده عبور می‌کردیم، نگرانی همراه ما بود.

این راننده با بیان اینکه بازگشایی این محور می‌تواند ایمنی سفرها را افزایش دهد، گفت: امیدواریم سایر قطعات باقی‌مانده این محور نیز هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا دیگر شاهد حوادث تلخ در این مسیر نباشیم.

مطالبه‌ای که سال‌ها بر زمین مانده بود

یکی دیگر از شهروندان بیجاری که برای تردد به زنجان از این محور استفاده می‌کند نیز به خبرنگار مهر گفت: تکمیل این پروژه تنها یک مطالبه عمرانی نبود، بلکه مطالبه‌ای برای حفظ جان مردم بود.

وی افزود: بسیاری از خانواده‌های بیجاری خاطرات تلخی از تصادف‌های این محور دارند و هر اقدامی که بتواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند، ارزشمند است.

این شهروند ادامه داد: امروز که مسیر باز شده، احساس می‌کنیم بخشی از مشکلات رفت‌وآمد مردم برطرف شده و امیدواریم توسعه راه‌های شهرستان با همین سرعت ادامه پیدا کند.

اهالی خورخوره؛ ایمنی مهم‌تر از هر چیز است

یکی از اهالی روستای خورخوره نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن روند اجرای پروژه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته درباره نحوه اجرای پروژه و دسترسی روستا نگرانی‌هایی وجود داشت که باعث طولانی شدن روند کار شد.

وی افزود: اکنون که مسیر بازگشایی شده، مهم‌ترین خواسته مردم حفظ ایمنی تردد است؛ چراکه جان مردم از هر موضوع دیگری مهم‌تر است.

این شهروند گفت: امیدواریم با اجرای کامل تجهیزات ایمنی، نصب علائم و روشنایی مناسب، دیگر شاهد حوادث گذشته در این محور نباشیم.

پروژه‌ای که پس از ۱۰ سال به سرانجام رسید

فرماندار شهرستان بیجار در حاشیه بازگشایی این محور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از نخستین روزهای حضور در فرمانداری، تعیین تکلیف قطعه سوم محور بیجار-زنجان به دلیل اهمیت آن در دستور کار قرار گرفت.

کاظم کاظمی با اشاره به اینکه این پروژه نزدیک به ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بود، افزود: پیمانکار اولیه پروژه را نیمه‌تمام رها کرده بود و همین موضوع موجب توقف عملیات اجرایی شد، اما با پیگیری‌های مستمر، پیمانکار جدید انتخاب و ادامه عملیات آغاز شد.

وی ادامه داد: در کنار مسائل اجرایی، معارضات محلی نیز در چند مرحله روند اجرای پروژه را با تأخیر مواجه کرد و برای رفع این مشکلات جلسات متعددی با مردم، دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون ایمنی استان برگزار شد.

فرماندار بیجار تصریح کرد: در نهایت با اصلاح برخی موارد فنی، اجرای الزامات ایمنی و همکاری مردم منطقه، زمینه بهره‌برداری از این قطعه فراهم شد.

کاظمی با اشاره به اینکه حتی در روزهای پایانی نیز تخلیه محصولات کشاورزی در محدوده پروژه موجب توقف چندساعته عملیات شد، گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، این مانع نیز برطرف شد و صبح پنجشنبه مسیر به طور رسمی بازگشایی و زیر بار ترافیک رفت.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تردد خودروها در این محور برقرار است و امیدواریم با بهره‌برداری از این قطعه، بخش قابل توجهی از مخاطرات سه‌راهی خورخوره برطرف شود.

توسعه راه‌ها؛ مطالبه‌ای که همچنان ادامه دارد

چهاربانده شدن محورهای ارتباطی بیجار سال‌هاست به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم این شهرستان مطرح است؛ مطالبه‌ای که علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، نقش مهمی در کاهش تصادفات، توسعه اقتصادی و افزایش ایمنی حمل‌ونقل دارد.

بازگشایی قطعه سوم محور بیجار-زنجان اگرچه پایان انتظار یک پروژه ۱۰ ساله بود، اما برای مردم دیار گروس، آغاز امیدی تازه برای تکمیل سایر پروژه‌های راه‌سازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان به شمار می‌رود؛ مسیری که می‌تواند امنیت بیشتر را برای مسافران و رانندگان به ارمغان بیاورد و یکی از نقاط حادثه‌خیز منطقه را به گذشته بسپارد.