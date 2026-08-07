به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی شامگاه پنج شنبه در جمع پرشور مردم دارالمؤمنین همدان با تاکید بر اینکه شهادت امام‌گونه، حقیقتی بزرگ در مکتب تشیع است، اظهار کرد: شهادت رهبر گران‌قدر برای ملت بسیار سنگین بود، اما این واقعه درست همانند شهادت اباعبدالله‌الحسین (ع) است که هر اتفاقی در پی داشته باشد، در نهایت به هدایت ملت در طول تاریخ منجر می‌شود؛ امام حسین (ع) فرمودند «احدالحسنیین» یا پیروز می‌شویم یا شهید، و هر دو حالت، مسیر حق را در طول تاریخ روشن نگاه می‌دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم جنگ استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون کشور در یک جنگ تمام‌عیار قرار داشته است و حتی یک ساعت و یک روز هم این جنگ متوقف نشده بلکه صرفاً به شکل‌های گوناگون تغییر ماهیت داده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با یادآوری تجربه جنگ ۱۲ روزه افزود: آمریکا با نگاه استکباری به کشور ما حمله کرد اما جمهوری اسلامی ایران توانست در برابر آن بایستد و آخرین ضربه را بر پیکره دشمن وارد کند.

وی با تصریح بر اینکه محاسبات دشمن در قبال ملت ایران همواره غلط بوده است، بیان کرد: آمریکا تصور می‌کرد ۷۵ درصد مردم با حاکمیت همراه نیستند، اما پس از آغاز درگیری در طول ۴۵ روز متوجه شد که ۹۰ میلیون ایرانی یکپارچه پشت سر نظام ایستاده‌اند و به همین دلیل ناچار شد جنگی را که خود آغاز کرده بود، پایان دهد؛ پس از آن نیز دشمن با اتکا به تبلیغات گسترده علیه نظام و رهبری و تلاش برای توطئه در فضای مجازی، به دنبال بسیج کردن مردم علیه حاکمیت بود که حوادث دی‌ماه از جمله نمونه‌های آن به شمار می‌رفت، اما مردم باز هم در کنار هم ایستادند و دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

حاجی بابایی همچنین به تحلیل نادرست دشمن در «جنگ رمضان» اشاره کرد و گفت: تحلیل آمریکایی‌ها این بود که اگر در هفته اول در جنگ رمضان رهبر و جمعی از فرماندهان به شهادت برسند، کار نظام تمام است اما درست 2 ساعت بعد از شهادت رهبر شهید و فرمانده بزرگ عملیات ما آغاز شد چراکه سازماندهی نظام چنان دقیق و ساختارمند است که با فقدان یک فرمانده، هیچ خللی در روند حرکت کشور ایجاد نمی‌شود.

وی در پایان با تاکید بر عزم راسخ ملت ایران، حضور گسترده مردم در این اجتماع را گواهی بر استمرار راه شهیدان دانست و خاطرنشان کرد: همین جمع عاشقی که امروز در این مکان گرد هم آمده‌اید، نشانگر آن است که ملت ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند و مسیر مقاومت همچنان با قدرت ادامه دارد.