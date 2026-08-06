جابجایی زوار اربعین حسینی در پایانه برکت بدون هیچ مشکلی در جریان است

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری باشکوه اربعین حسینی در مرز مهران، اظهار داشت: از ابتدای ماه سفر تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد از مرز مهران به ثبت رسیده است و در روز بیستم سفر نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش تردد را شاهد بودیم و با وجود این حجم سنگین تردد، با هماهنگی میان دستگاههای مختلف، روند خدماترسانی، حملونقل و مدیریت ترافیک به خوبی انجام شد.
وی با بیان اینکه در اوج بازگشت زائران، بیش از ۱۸۸۰ دستگاه اتوبوس در ۲۴ ساعت از پایانه برکت اعزام شدند، افزود: این حجم جابجایی نشان از برنامهریزی دقیق و هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی دارد و این موفقیت، حاصل همکاری همه دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی، امدادی، خدماتی، رسانهها و مردم استان است.
استاندار ایلام با قدردانی از تلاش تمامی مجموعههای خدماترسان، تصریح کرد: رسانهها نیز با روایت حماسی، شکوه این رویداد بزرگ را به تصویر کشیدند و اربعین بزرگترین حرکت مذهبی و فرهنگی جهان اسلام است و حضور میلیونها زائر، بیانگر عظمت این اجتماع معنوی است و استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات، افتخار میزبانی بخش مهمی از این رویداد عظیم را بر عهده داشت.
کرمی در پایان با قدردانی از همه خادمان اربعین، مردم استان ایلام و مسئولان ملی و استانی، خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات اربعین نیز از تلاش تمامی عوامل خدماترسان به صورت شایسته تجلیل خواهد شد.
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