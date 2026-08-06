به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که به‌عنوان آخرین تیم این فصل لیگ برتر، سرمربی خود را معرفی کرد و دیرتر از سایر رقبا وارد بازار نقل و انتقالات تابستانی شده است، این روزها فعالیت گسترده‌ای را در دستور کار دارد تا در فاصله کمتر از ۹ روز تا شروع لیگ بیست و ششم، هرچه زودتر ساختار تیم خود را منسجم کند.

در همین راستا، باشگاه صنعت نفت آبادان به‌صورت رسمی از جذب میثم تهیدست، مدافع فصل پیش نساجی، خبر داد. تهیدست که سابقه سه سال حضور در آبادان را در کارنامه دارد، پس از یک فصل موفق با نساجی و کسب عنوان قهرمانی لیگ یک، تصمیم گرفت بار دیگر پیراهن طلایی صنعت نفت را بر تن کند.

این بازیکن ۳۳ ساله که توانایی بازی در پست‌های دفاع میانی و هافبک دفاعی را دارد، با نظر مستقیم محمد نوری به جمع آبادانی‌ها ملحق شده است.

پیش از این نیز بازیکنانی همچون احمد گوهری، متین کریم‌زاده، محمد آقاجان‌پور و میلاد فخرالدینی به عضویت صنعت نفت درآمده بودند تا این تیم با ترکیبی از بازیکنان باتجربه، برای رقابت‌های فصل جدید آماده شود.