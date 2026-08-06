به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیوان ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان اردستان اظهار کرد: هماکنون شهرستان اردستان بیشترین حجم آبرسانی سیار در استان اصفهان را به خود اختصاص داده است و ۹۵ روستا از طریق تانکر آبرسانی میشوند.
مدیر آب و فاضلاب اردستان گفت: خودروهای آبرسان روزانه حدود ۵۲۰ کیلومتر مسیر را طی میکنند تا آب شرب مورد نیاز روستاها را تأمین کنند که این میزان، بیشترین مسافت پیمایش تانکرهای آبرسان در سطح استان اصفهان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ روستای شهرستان به دلیل کاهش منابع آبی به صورت جیرهبندی مدیریت میشوند و در برخی روستاها آب در ساعات مشخص و در برخی دیگر به صورت نوبتی در اختیار مردم قرار میگیرد.
کیوان بیان کرد: روستاهایی مانند نهوج، نیسیان، عَینه، مارچوبه، کچو و مبارکه از جمله مناطقی هستند که به دلیل شرایط منابع آبی، توزیع آب در آنها به صورت برنامهریزیشده انجام میشود.
وی عنوان کرد: با وجود این شرایط، تمام تلاش مجموعه آب و فاضلاب بر این بوده که شهر اردستان وارد چرخه جیرهبندی نشود و مردم شهر کمترین آسیب را از بحران کمآبی متحمل شوند.
مدیر آب و فاضلاب اردستان خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، مدیریت فشار شبکه، استفاده از پمپهای مستقیم، افزایش توان عملیاتی اکیپهای حوادث و انجام اصلاحات اضطراری در دستور کار قرار گرفت تا شهروندان طعم قطعی گسترده آب را تجربه نکنند.
خشکسالی منابع آب شهرستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است
وی اضافه کرد: امروز بخش عمده آب شرب شهر اردستان تنها از یک حلقه چاه تأمین میشود و این موضوع شرایط بسیار حساسی را برای تأمین آب ایجاد کرده است.
کیوان تصریح کرد: در هفتههای اخیر، تانکرهای آبرسان برای تأمین آب مورد نیاز شهر اردستان ناچار شدند از شهر زواره آبگیری کنند، زیرا منابع موجود پاسخگوی نیاز مصرف نبود.
وی بیان کرد: با وجود مشکلات موجود، پروژه تقویت ایستگاه شماره ۲ خط انتقال آب اصفهان در دوم اسفند سال گذشته به بهرهبرداری رسید و اکنون حدود ۸۰ لیتر بر ثانیه آب از این مسیر وارد شبکه آب اردستان میشود.
مدیر آب و فاضلاب اردستان گفت: منابع تأمین آب شهرستان شامل ۴۷ حلقه چاه، ۱۴ رشته قنات، پنج دهانه چشمه و خط انتقال آب اصفهان است، اما خشکسالی خسارت سنگینی به این منابع وارد کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سه دهانه چشمه، هفت رشته قنات و ۱۰ حلقه چاه به دلیل کاهش شدید منابع آب زیرزمینی از مدار بهرهبرداری خارج شدهاند و همین موضوع فشار مضاعفی بر سایر منابع تأمین آب وارد کرده است.
کیوان خاطرنشان کرد: امروز تأمین آب شرب شهرستان با اتکا به مدیریت منابع، تلاش شبانهروزی کارکنان و اجرای پروژههای فنی امکانپذیر شده و اگر این اقدامات انجام نمیشد، شرایط بسیار دشوارتری بر شهرستان حاکم بود.
اجرای طرحهای جدید برای تأمین آب پایدار روستاها
مدیر آب و فاضلاب اردستان بیان کرد: یکی از مشکلات مهم شهرستان، کاهش منابع آب زیرزمینی و وضعیت بحرانی دشت اردستان است که موجب شده برای تأمین آب، نیازمند حفر چاههای عمیقتر باشیم.
وی ادامه داد: در برخی مناطق، مجوزهای لازم برای حفر چاه جدید دریافت شده و برنامهریزی برای افزایش منابع تأمین آب در دستور کار قرار گرفته است.
کیوان تصریح کرد: برای تأمین آب پنج روستای دهستان اولیا نیز برنامهریزی لازم انجام شده و موضوع حفر چاه مشترک و اجرای تأسیسات انتقال آب در حال پیگیری است.
وی یادآور شد: کارشناسان منابع آب، عمق مورد نیاز برای دسترسی به سفرههای آب زیرزمینی را حدود ۳۰۰ متر پیشبینی کردهاند و پس از حفاری، موضوع کیفیت آب نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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