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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

تأکید استاندار بر آغاز عملیات اجرایی گاوداری ۱۰۰۰ رأسی معمولان

تأکید استاندار بر آغاز عملیات اجرایی گاوداری ۱۰۰۰ رأسی معمولان

خرم‌آباد - استاندار لرستان بر لزوم آغاز عملیات اجرایی گاوداری ۱۰۰۰ رأسی معمولان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز پنج‌شنبه در جلسه هماهنگی عملیات اجرایی گاوداری هزار رأسی شهرستان معمولان، بر ضرورت تسریع در آغاز عملیات اجرایی این طرح در شهرستان معمولان، تأکید کرد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این طرح، گفت: استعلام‌های اولیه این طرح اخذ شده و چند استعلام دیگر نیز تا اواسط هفته جاری اخذ می‌شود.

استاندار لرستان، ادامه داد: این طرح در کمیته امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی با فوریت بررسی و در مسیر آغاز عملیات اجرایی قرار بگیرد.

شاهرخی، تصریح کرد: با جانمایی مناسبی که برای این طرح صورت‌گرفته و همکاری دستگاه‌های مختلف در حوزه آب، راه و... به‌سرعت شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در این بخش در سطح شهرستان خواهیم بود.

کد مطلب 6909838

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