تغییر مثبت در عملکرد مالی بانک صادرات / درآمد عملیاتی 80 درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، بررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده در بازه زمانی فروردین تا پایان خردادماه 1405 نشان میدهد درآمد عملیاتی این بانک به 588 هزار و 547 میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 80 درصد رشد کرده است. همزمان سود خالص با ارزش ریالی 7 هزار و 800 میلیارد ریال و رشد 26 درصدی، مهر تائیدی بر عملکرد مناسب مالی بانک صادرت ایران زده است.
نقش ویژه ابزارهای نوین در ترکیب درآمدی
در بهار سال جاری از بین چهار زیرمجموعه اثرگذار در میزان درآمد عملیاتی وبصادر، درآمدهای ناشی از «سرمایهگذاری در سهام» و «اوراق بدهی» به ترتیب با 144و 99 درصد، بیشترین رشد را تجربه کردهاند که نشاندهنده ارتقای تنوع در ترکیب درآمدی و بهرهمندی مضاعف از ابزارهای نوین در کنار روشهای سنتی کسب درآمد است. در این مدت درآمد تسهیلات اعطایی با رقمی بالغ بر 424 هزار میلیارد ریال نیز رشد 49 درصدی را ثبت کرده است تا همچنان نقش اصلی در چرخه تحقق درآمدهای بانک صادرات ایران بازی کند.
تمرکز بر بانکداری دیجیتال و رشد درآمد کارمزدها
عرضه خدمات جامع مالی، توسعه بانکداری دیجیتال، روند رو به رشد استقبال مشتریان از خدمات غیرحضوری بانک صادرات ایران و جذب بیش از 6 میلیون کاربر سپینو به همراه تقویت زیرساختهای هوشمند همزمان با پایداری سامانهها، باعث شده درآمدهای کارمزدی در پایان خردادماه سال جاری به 25 هزار و 256 میلیارد ریال برسد و رشد 33 درصدی را رقم بزند.
روند رو به رشد در اعطای تسهیلات
بانک صادرات ایران در سالهای اخیر با اعطای بستههای متنوع اعتباری، نقش قابل توجهی در رونق اقتصاد ملی و ارتقای سطح معیشت خانوارها ایفا کرده است. در 12 ماهه سال گذشته 776 هزار و 124 فقره انواع تسهیلات به ارزش 870 هزار میلیارد تومان به مشتریان حقیقی و حقوقی پرداخت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 1403 حدود 34 درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی صورتهای مالی بهار 1405 نشان میدهد این روند با شیب مناسبی ادامه دارد به نحوی که در این مدت، 15 هزار و 646 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات ثبت شده و بیش از 61 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رقم خورده است.
افزایش سپردههای کمهزینه در سبد منابع
رشد کمنوسان در جذب منابع، نقش کلیدی در افزایش توانمندی بانک صادرات ایران برای اعطای تسهیلات داشته است. براساس صورتهای مالی وبصادر، منابع این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه به 17 هزار و 682 هزار میلیارد ریال رسیده و رشد حدود 69 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در این بین ترکیب سپردهها از رشد حدود 70 درصدی مجموع سپردههای غیرهزینهزا حکایت دارد که نتیجه مستقیم آن، پایداری بیشتر منابع خواهد بود.
تداوم ارتقای شاخصها بر مبنای راهبرد 5 گانه
با توجه به تدوین برنامه راهبردی سال جاری با محوریت 5 هدف اصلی شامل «افزایش کیفیت سودآوری»، «بهبود مستمر کیفیت داراییها»، «تقویت کفایت سرمایه»، «توسعه بانکداری دیجیتال» و «افزایش بهرهوری سرمایه انسانی» پیشبینی میشود روند ارتقای شاخصها تداوم داشته باشد و به افزایش توانمندی بانک صادرات ایران در پاسخگویی به نیازهای مالی و بانکی مشتریان منجر شود.
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