اعلام آمادگی ترکیه برای حمایت از مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزیر امور خارجه ترکیه درباره هر چه سریعتر باز شدن تنگه هرمز ابراز امیدواری کرد.

بر اساس این گزارش، «هاکان فیدان» در نشست خبری مشترک با همتای سوری خود در آنکارا همچنین گفت که کشورش آماده است تا هرگونه حمایت لازم را از مذاکرات بین آمریکا و ایران بعمل آورد.

وی همچنین مدعی شد که مسائل دیگر فراتر از تنگه هرمز،به ویژه در مسئله هسته‌ای، توافقات اصولی مشخصی میان ایران و آمریکا حاصل شده است اما ابتدا باید مشکل مربوط به تنگه هرمز حل شود.

به گفته وزیر خارجه ترکیه اگر آمریکا و ایران تمایل داشته باشند، می توان به توافقی پایدار بن دو طرف دست یافت.