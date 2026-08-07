به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث ساینس، این مطالعه نشان داد افرادی که باغچه در خانه دارند، ۶.۸ درصد کمتر از افرادی که باغچه ندارند، در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ قرار دارند.

بر اساس بیانیه‌ای که توسط دانشگاه کوئینزلند استرالیا منتشر شد، افرادی که در نزدیکی چندین پارک زندگی می‌کنند نیز ۵.۷ درصد کمتر احتمال دارد به این بیماری مبتلا شوند.

«چینونسو اودبیتو»، نویسنده اصلی این مقاله از دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه کوئینزلند، گفت: «چالش‌های فعلی مسکن به این معنی است که خانه‌های مسکونی با تراکم بالا در حال توسعه هستند و این تحقیق نشان می‌دهد که ملاحظات بهداشت عمومی باید هنگام برنامه‌ریزی فضاهای سبز در اولویت قرار گیرند.»

این مطالعه، داده‌های بیش از ۱۹۰۰۰ شرکت‌کننده در بانک زیستی بریتانیا که به دیابت نوع ۲ مبتلا بودند را تجزیه و تحلیل کرد و میزان دسترسی به فضاهای سبز در اطراف محل زندگی آنها، از جمله باغ‌های مسکونی و پارک‌ها در شعاع ۸۰۰ متری را ارزیابی کرد.

محققان گفتند که باغ‌های خانگی و پارک‌های اطراف ممکن است با تشویق به فعالیت بدنی، افزایش دریافت ویتامین D و ارائه مزایای سلامت روان، به کاهش خطر دیابت کمک کنند. ماندن در فضای باز همچنین ممکن است سلامت روده را بهبود بخشد و سیستم ایمنی را از طریق قرار گرفتن در معرض طیف وسیعی از میکروب‌ها تقویت کند.

به گفته محققان، بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت مبتلا هستند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۱.۳۱ میلیارد نفر برسد.