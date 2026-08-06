افزایش باد و گردوخاک در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان البرز، تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی نشان می‌دهد تا ابتدای هفته آینده شرایط ناپایدار ضعیف در منطقه البرز مرکزی حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش باد، گردوخاک و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی با بارش‌های پراکنده همراه می‌شود.

بر اساس این گزارش، برای روز پنجشنبه آسمان استان کمی تا نیمه‌ابری پیش‌بینی شده و در برخی ساعات وزش باد و گردوخاک رخ خواهد داد. این شرایط روز جمعه نیز تداوم خواهد داشت.

برای روز شنبه علاوه بر وزش باد و گردوخاک، احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان پیش‌بینی شده است.

طبق اعلام هواشناسی، روز یکشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک انتظار می‌رود و این وضعیت روز دوشنبه نیز با شدت کمتری ادامه خواهد داشت.

دمای کرج تا ۳۹ درجه افزایش می‌یابد

بر اساس جدول پیش‌بینی هواشناسی، بیشینه دمای هوای کرج طی روزهای آینده بین ۳۵ تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما بین ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

همچنین بیشینه سرعت وزش باد لحظه‌ای در سطح استان بین ۳۲ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده که بیشترین مقدار آن برای روز یکشنبه با سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

هشدار به مسافران جاده‌های کوهستانی البرز

هواشناسی استان البرز برای محورهای کوهستانی به‌ویژه جاده‌های چالوس و طالقان نیز از افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش‌های خفیف خبر داد.

بر این اساس، روز پنجشنبه در جاده‌های شمالی استان آسمان صاف تا کمی ابری همراه با رشد ابر، وزش باد و احتمال بارش خفیف خواهد بود. این شرایط روزهای جمعه و شنبه نیز با آسمانی کمی تا نیمه‌ابری، وزش باد و احتمال بارش‌های خفیف ادامه خواهد داشت.

وضعیت شهرستان‌های استان

بررسی پیش‌بینی شهرستان‌های استان نشان می‌دهد در ساوجبلاغ، اشتهارد، نظرآباد، فردیس و چهارباغ طی روزهای آینده وزش باد، گردوخاک و در برخی ساعات کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است. همچنین در طالقان، آسارا و دیزین به دلیل شرایط کوهستانی، علاوه بر وزش باد، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده به‌ویژه در روز شنبه وجود دارد.

هواشناسی استان البرز از شهروندان، به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خواسته است در زمان افزایش گردوخاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و رانندگان نیز هنگام تردد در محورهای کوهستانی، احتمال کاهش دید و وقوع بارش‌های موقت را مدنظر قرار دهند.