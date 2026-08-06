امروز ۵۰ هزار تردد در مرز مهران ثبت شد

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری باشکوه اربعین حسینی در مرز مهران، اظهار داشت: از ابتدای ماه سفر تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد از مرز مهران ثبت شده است و از بامداد امروز (پنجشنبه) تا ساعت ۱۳ نیز حدود ۵۰ هزار تردد در این مرز ثبت شده که ۴۷ هزار مورد مربوط به ورود زائران ایرانی به کشور بوده است و این آمار نشان از عظمت و استقبال بی‌نظیر از این رویداد دارد.

وی با بیان اینکه در روز بیستم سفر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش تردد را شاهد بودیم، افزود: در اوج بازگشت زائران، بیش از ۱۸۸۰ دستگاه اتوبوس در ۲۴ ساعت از پایانه برکت اعزام شدند و با وجود این حجم سنگین تردد، با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، روند خدمات‌رسانی، حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک به خوبی انجام شد و این موفقیت، حاصل همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی، امدادی، خدماتی، رسانه‌ها و مردم استان است.

استاندار ایلام با قدردانی از تلاش تمامی مجموعه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: اربعین بزرگ‌ترین حرکت مذهبی و فرهنگی جهان اسلام است و حضور میلیون‌ها زائر، بیانگر عظمت این اجتماع معنوی است و استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات، افتخار میزبانی بخش مهمی از این رویداد عظیم را بر عهده داشت و پس از پایان عملیات اربعین نیز از تلاش تمامی عوامل خدمات‌رسان به صورت شایسته تجلیل خواهد شد.