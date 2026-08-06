حفیظی: خبرنگاران مسائل جامعه را با نگاه راهبردی تحلیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار هادی حفیظی، بعد از ظهر پنجشنبه، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: مقطع کنونی از نظر تحولات منطقه‌ای و جهانی، یکی از مقاطع تاریخی و کم‌سابقه است.

وی با اشاره به تغییر موازنه قدرت در منطقه، افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز با اتکا به مبانی اعتقادی و گفتمانی، به الگویی اثرگذار در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.

فرمانده سپاه ناحیه حضرت سیدالشهدا (ع) اسلامشهر با بیان اینکه دشمن سال‌ها از رسانه به‌عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده کرده است، تصریح کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نباید درگیر حاشیه‌ها و مسائل کم‌اهمیت شوند.

حفیظی تأکید کرد: اصحاب رسانه باید مسائل جامعه را با نگاهی راهبردی تحلیل کرده و از پرداختن صرف به موضوعات تاکتیکی و حاشیه‌ای پرهیز کنند.