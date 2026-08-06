سرهنگ جعفر اسکینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم عمومی، طرحهای ضربتی پلیس دلیجان با جدیت و برنامهریزی عملیاتی اجرا شد.
وی افزود: خروجی این تلاشها، افزایش ۳۰۰ درصدی کشف سرقت در بازه زمانی ۱۰ روزه ابتدای مردادماه نسبت به مدت مشابه سال پیش در شهرستان دلیجان بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان گفت: در این عملیاتها پنج نفر از سارقان سابقهدار و فعال شناسایی و پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی بیان کرد: با تلاشهای صورت گرفته، بیش از ۷۰ درصد از انواع سرقتهای رخ داده کشف شده و بخش عمدهای از اموال مسروقه به مالباختگان بازگردانده شد، سایر پروندهها نیز در حال سیر مراحل قانونی جهت بازگرداندن اموال مردم است.
فرمانده انتظامی دلیجان، همکاری مردم و مشارکت شهروندان در ارائه گزارشهای دقیق به پلیس را یکی از ارکان اصلی این موفقیت برشمرد و تأکید کرد: امنیت محصولی جمعی است که با همافزایی مردم و خادمان آنها در مجموعه انتظامی شهرستان به دست میآید.
سرهنگ اسکینی با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با سرقت در نقاط مختلف شهرستان دلیجان گفت: انتظار است شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیتهای مجرمانه را در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا با حضور بهموقع مأموران، زمینه ناامنی برای مجرمان فراهم شود.
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