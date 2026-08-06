تاجره: ۱۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در اراک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح‌های سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف حمایت از تولید داخلی و سلامت شهروندان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی موفق به شناسایی یک واحد انبار دپوی کالاهای اساسی و مواد خوراکی در شهر اراک شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از تکمیل تحقیقات میدانی و با هماهنگی دقیق با مقام قضایی، در بازرسی از این انبار موفق به کشف ۱۰ هزار کیلوگرم انواع مواد خوراکی قاچاق شدند که به صورت غیرقانونی دپو شده بود.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله قاچاق طبق برآورد کارشناسان، ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم مربوطه پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار تاجره با تأکید بر عزم راسخ مجموعه انتظامی استان در برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا، تصریح کرد: پلیس با رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز، اجازه نخواهد داد فضای بازار و سلامت جامعه تحت تأثیر اقدامات سودجویان قرار گیرد.

وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار پیرامون فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق کالا را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخوردهای قانونی لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.