نوری: خراسان شمالی بیش از یک میلیارد تن ذخیره معدنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شامگاه پنج‌شنبه در جلسه شورای معادن خراسان شمالی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بهره‌برداری مطلوب از معادن از مهم‌ترین راهکارهای شتاب‌بخشی به روند توسعه استان است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه خراسان شمالی نیازمند استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی است، افزود: اگر به دنبال افزایش سرعت توسعه هستیم، باید در کنار بهره‌برداری مناسب از معادن، حمایت از سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار دهیم.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت پایش مستمر معادن تعطیل، بررسی علل توقف فعالیت آن‌ها و نظارت دقیق بر معادن فعال تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: خراسان شمالی با بیش از یک میلیارد تن ذخیره معدنی و بیش از ۲۰۰ معدن فعال و غیرفعال، سهم قابل توجهی در تأمین مواد اولیه صنایع کشور دارد و بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان باشد.

نوری با اشاره به برخی مشکلات فعالان حوزه معدن از جمله تأمین تسهیلات بانکی، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده و محدودیت‌های انرژی، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع این چالش‌ها اقدام کنند.

وی همچنین بر تسریع در صدور مجوزها تأکید کرد و افزود: برگزاری دومین مزایده معادن استان فصل جدیدی در توسعه بخش معدن خراسان شمالی ایجاد کرده است.

استاندار خراسان شمالی خام‌فروشی محصولات معدنی را از چالش‌های مهم استان دانست و گفت: خام‌فروشی موجب کندی روند رشد و توسعه استان می‌شود و باید با ایجاد صنایع فرآوری، ارزش افزوده بیشتری از این ظرفیت‌ها حاصل شود.