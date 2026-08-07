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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

تداوم تحرکات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

تداوم تحرکات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

منابع سوری اعلام کردند که یک گشت وابسته به رژیم صهیونیستی به اطراف روستای معریه در حومه درعا نفوذ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، رسانه‌های سوری از تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر دادند.

به گزارش تلویزیون سوریه، خبرنگار این رسانه اعلام کرد که یک گشت وابسته به رژیم صهیونیستی به اطراف روستای معریه در حومه درعا نفوذ کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز خبر داد که گشت متعلق به رژیم صهیونیستی متشکل از دو خودروی نظامی به اطراف روستای مذکور یورش بردند.

برخی منابع محلی سوریه نیز اعلام کردند که یک گشت وابسته به رژیم صهیونیستی به روستای عین زیوان در حومه القنیطره نفوذ کردند و تعدادی از منازل را مورد تفتیش قرار دادند.

کد مطلب 6910264

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