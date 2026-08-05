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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز درعا؛ انفجار در لاذقیه

پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز درعا؛ انفجار در لاذقیه

منابع سوری از پرواز گسترده جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز درعا در جنوب سوریه و شنیده شدن صدای انفجارهایی در لاذقیه در غرب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از شنیده شدن صدای انفجارهایی در استان لاذقیه سوریه خبر دادند.

دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که انفجارهایی در اطراف اتوبان الثوره و منطقه الدعتور در شهر لاذقیه شنیده شد.

همزمان منابع سوری از پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع به پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز استان درعا اشاره کردند.

از زمان سقوط نظام سابق سوریه رژیم صهیونیستی اشغالگری در جنوب سوریه را افزایش داده و کنترل ارتفاعات استراتژیک جبل الشیخ را در دست گرفته است.

تحلیلگران معتقدند که تجاوزات و توسعه‌طلبی اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، تلاشی برای ایجاد یک واقعیت امنیتی جدید در امتداد مرزهای شمالی است که ناشی از نگرانی‌های تل‌آویو در مورد فعالیت گروه‌های مسلح است.

در مقابل دمشق بیم آن دارد که این عملیات موقت به ویژه با توجه به استقرار مکرر مواضع میدانی و تحرکات نظامی در مناطق نزدیک به خط حائل به حضور نظامی بلندمدت تبدیل شود.

کد مطلب 6909103

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