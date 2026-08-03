ورود نظامیان اسرائیلی به روستای صمدانیه شرقی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع محلی در قنیطره اعلام کردند: نظامیان اسرائیلی به روستای صمدانیه شرقی در حومه قنیطره در جنوب سوریه وارد شدند.

این منابع بیان کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی ایست بازرسی در روستای صمدانیه شرقی در حومه قنیطره دایر کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.