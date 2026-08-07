قاچاقچی مواد مخدر با ۳۶۸ کیلو تریاک در داراب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی از کشف محموله سنگین مواد مخدر در شهرستان داراب خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر داراب پس از چند هفته کار اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیانی که قصد انتقال محموله مواد افیونی به مرکز استان را داشتند، مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد میدانی و هماهنگی با مرجع قضائی، خودروی پژو حامل مواد مخدر را در مسیر تردد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف کردند.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۳۶۸ کیلوگرم تریاک کشف و راننده آن نیز دستگیر شد.

سردار ملکی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس فارس با قاطعیت برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ را دنبال می‌کند و در مسیر تأمین امنیت و مقابله با قاچاق مواد مخدر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.