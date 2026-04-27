۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر در اقلید

اقلید- فرمانده انتظامی اقلیداز کشف ۳کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر در اجرای طرح آرامش در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آرش بخشایی مطلق بیان کرد: اجرای طرح آرامش به مدت دو هفته با هدف پاک سازی نقاط آلوده شهری و روستایی در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری کلانتری و پاسگاه ها پس از شناسایی نقاط آلوده، جرم خیز و پاتوق های خرده فروشان با هماهنگی قضایی به محل های مورد نظر اعزام و موفق شدندتعداد ۲۵ نفر خرده فروش و معتاد متجاهر را دستگیر و جمع آوری کنند.

فرمانده انتطامی اقلید با بیان این‌که در این طرح ۳کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر و ۸ هزار قرص کشف شد و۷ دستگاه خودرو نیز توقیف شد، تصریح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه جرم مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6813081

