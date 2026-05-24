کشف ۲.۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله ملکی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص کشور و ماموریت‌های گسترده مجموعه انتظامی اظهار کرد: پلیس علاوه بر مأموریت‌های ذاتی، در حوزه‌های مختلف امنیتی نیز مسئولیت‌های سنگینی بر عهده داشت که با تلاش نیروهای انتظامی اقدامات مؤثری در حوزه امنیت داخلی انجام شد.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ از سنگین‌ترین سال‌های کاری پلیس بوده است، افزود: در جریان جنگ تحمیلی دوم و مأموریت‌های مختلف، شهدای زیادی تقدیم انقلاب اسلامی شد و امنیت امروز کشور حاصل رشادت‌ها و ایثار نیروهای انتظامی و سایر نیروهای امنیتی است.



فرمانده انتظامی فارس با تأکید بر امنیت پایدار در استان فارس گفت: با همراهی اعضای شورای تأمین و استاندار فارس، این استان از امنیت مطلوبی برخوردار است و پلیس تا پایان سال در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارد و برای هرگونه سناریو آمادگی کامل دارد.

سردار ملکی در تشریح عملکرد دو ماهه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت ۱۲ باند سرقت منزل، احشام و خودرو منهدم و اموال سرقتی به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان کشف شد.

وی ادامه داد: در مجموع ۷ هزار و ۳۰۰ سارق دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به برخورد با اراذل و اوباش گفت: در راستای مقابله با ناامنی و جرایم خشن، بیش از ۲۴ نفر از اراذل و اوباش شاخص استان دستگیر شدند.

سردار ملکی همچنین از افزایش پرونده‌های پلیس فتا خبر داد و افزود: در حوزه جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی، ۲۹۲ پرونده تشکیل و ۳۳ نفر دستگیر شدند که نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش کشفیات را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به عملکرد مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اظهار کرد: طی دو ماه گذشته بیش از ۶۵۱ هزار تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار شد که از این تعداد، ۲۴۶ هزار تماس منجر به عملیات پلیسی و حضور مأموران در صحنه شد.

فرمانده انتظامی فارس از برخورد با احتکار و قاچاق کالا نیز خبر داد و گفت: در این مدت کالاهای احتکاری به ارزش بیش از ۲۵۶ میلیارد تومان کشف شد و یک‌هزار و ۳۹۲ خودروی حامل کالای قاچاق توقیف شدند که ۷۳۵ دستگاه از آنها خودروهای شوتی بودند.

سردار ملکی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه قاچاق سوخت افزود: طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد که بخشی از آن مربوط به ۵۰ تانکر حامل سوخت بود.

وی اضافه کرد: فارس در حوزه مقابله با قاچاق سوخت موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: همچنین ۱۵۷ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق توقیف و بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ رأس دام زنده که قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشتند کشف شد.

سردار ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به کشفیات مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته بیش از یک تن و ۸۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۲ هزار و ۹۸۳ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

وی افزود: از این تعداد، هزار و ۳۳۹ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و هزار و ۵۶۵ نفر معتاد متجاهر بودند.

فرمانده انتظامی فارس همچنین از انهدام ۹ باند توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: اخیراً نیز ۳۸۰ کیلوگرم تریاک که در محموله ماهی جاسازی شده بود توسط پلیس شیراز کشف شد.

سردار ملکی با اشاره به حمله به برخی مراکز انتظامی در جریان جنگ تحمیلی دوم گفت: پلیس با اجرای طرح «هر خودرو یک پاسگاه» خدمات انتظامی را در سطح شهرها و حتی داخل ناوگان حمل‌ونقل عمومی ادامه داد و اجازه ایجاد خلل در امنیت مردم را نداد.

وی در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از مهم‌ترین یاوران پلیس در برقراری امنیت هستند و امیدواریم با همراهی مردم و رسانه‌ها بتوانیم امنیت پایدار را در استان حفظ کنیم.