به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به کشف مقادیر زیادی شیشه در شهرستان نی‌ریز گفت: در راستای اجرای طرح‌های مستمر پلیس برای مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ و همچنین تشدید کنترل محورهای مواصلاتی استان، شب گذشته ماموران انتظامی شهرستان نی‌ریز با انجام چند ماه کار اطلاعاتی، از فعالیت یک باند توزیع مواد افیونی که قصد انتقال یک محموله شیشه به شیراز داشتند مطلع و حین تردد خودروهای عبوری، کامیون حامل بار مواد خرد شده پلاستیکی مربوط به قاچاقچیان را شناسایی و آن را با اقدامات فنی متوقف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران زبده با هماهنگی قضایی بار کامیون را تخلیه و موفق شدند یک تن و 106 کیلو و 500 گرم شیشه که به شکل کاملا حرفه‌ای در بار خودرو جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه بار مذکور از مرزهای شرقی وارد کشور شده بود و این اقدام نمونه‌ای از هوشیاری و رصد اطلاعاتی پلیس فارس در مقابله با سوداگران مرگ است، تصریح کرد: در این خصوص راننده قاچاقچی دستگیر و روانه دادسرا شد.

در ادامه فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 2 تن و 800 کیلوگرم مواد مخدر طی 72 ساعت گذشته طی 5 عملیات منسجم خبر داد و گفت: در این راستا 6 دستگاه خودرو سبک و سنگین توقیف و 6 نفر قاچاقچی نیز دستگیر شده است.

سردار ملکی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸ باند مواد مخدر منهدم و ۱۷ هزار و ۲۷۰ نفر متهم در این زمینه دستگیر شده‌اند، گفت: در این خصوص ۲۰ تن و ۷۱۲ کیلوگرم انواع مخدر در فارس کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.

این مقام ارشد انتظامی در پایان با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سوداگران مرگ، خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی خطرناک، با جدیت و قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد و مردم می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش دهند و اطمینان داشته باشند که دست قانون در مقابله با مجرمان کوتاه نخواهد ماند.