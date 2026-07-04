به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ، روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و ایستگاه قطرویه نی‌ریز هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون بنز حامل بار یونجه مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی دقیق از این کامیون، ۱۶۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: ماموران پلیس با تلاش‌های شبانه‌روزی هرگز اجازه نخواهند داد مخلان آرامش عمومی و سوداگران مرگ به اهداف شوم خود برسند.