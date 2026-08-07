نقش مهم خبرنگاران در پاسداری از مرزهای فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاطمی در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن تجلیل از تلاش‌های فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران با مسئولیت‌پذیری، نگاه دقیق و قلم متعهدانه خود، مسیر اطلاع‌رسانی و روشنگری را در جامعه هموار می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه این روز در تقویم رسمی کشور، افزود: ۱۷ مرداد یادآور فداکاری شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف افغانستان است؛ شهیدی که در مسیر انجام رسالت حرفه‌ای و انتقال حقیقت، جان خود را تقدیم کرد و نامش برای همیشه با فرهنگ ایثار در عرصه رسانه گره خورد.

فاطمی با بیان اینکه خبرنگاران امروز در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند، تصریح کرد: اصحاب رسانه با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، شجاعت در بیان واقعیت‌ها و پرسشگری مسئولانه می‌توانند در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمنان، نقش مؤثری در صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا کنند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در ادامه با قدردانی از خدمات خبرنگاران، گفت: رسانه‌ها با انعکاس صحیح مطالبات مردم و بیان دستاوردها و چالش‌های جامعه، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی دارند.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهدای حوزه رسانه، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و به‌ویژه اصحاب رسانه استان مازندران تبریک گفت و برای آنان در مسیر اطلاع‌رسانی و خدمت به جامعه آرزوی موفقیت کرد..