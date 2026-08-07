گودبرداری در یکی از خیابان های ورامین؛ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، گودبرداری در یک پروژه ساختمانی در بلوار رسالت حافظ هشت ورامین، با ریزش بخشی از زیرِ فونداسیون ساختمان مجاور همراه شد و بنا بر گزارش‌های اولیه، یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داده است.

گفته می‌شود فردی در جریان این حادثه زیر آوار محبوس شده بود و پس از خارج کردن او، مشخص شد که جان باخته است.

با این حال، تاکنون هیچ مقام رسمی جزئیات این حادثه را تأیید یا درباره علت وقوع آن اظهارنظر نکرده است.

اطلاعات اولیه حاکی از آن است که ریزش در بخش زیرین فونداسیون ساختمان مجاور محل گودبرداری رخ داده است.

علت دقیق حادثه و اینکه آیا نحوه اجرای عملیات گودبرداری، پایدارسازی دیواره‌ها یا رعایت نشدن الزامات فنی در آن نقش داشته است یا نه، هنوز مشخص نیست.

علت نهایی حادثه باید پس از بررسی کارشناسی مراجع مسئول اعلام شود و در حال حاضر نمی‌توان درباره مسئولیت افراد یا عوامل مؤثر در این حادثه با قطعیت اظهارنظر کرد.