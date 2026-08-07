به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه خرم‌آباد با اشاره به سال نخست فعالیت دولت وفاق ملی، اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با ترور، تحریم، جنگ و انواع توطئه‌ها تلاش کرده‌اند ملت ایران را از آرمان‌های خود دور کنند، اما همواره با هوشیاری مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری با شکست مواجه شده‌اند.

بیش از هر زمانی نیاز به وحدت و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری داریم

وی افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ اخیر تصور می‌کردند با ترور فرماندهان، حمله به مراکز حساس و ایجاد ناامنی داخلی، زمینه فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را فراهم خواهند کرد، اما حضور گسترده مردم، انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح همه محاسبات آنها را بر هم زد.

استاندار لرستان با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بااقتدار از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، فرماندهی انتظامی، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه قضایی با ایثار و جان‌فشانی در کنار مردم، دشمن را به عقب‌نشینی وادار کردند و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

شاهرخی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: مردم ایران و به‌ویژه مردم ولایت‌مدار لرستان با حضور آگاهانه خود نشان دادند که در دفاع از انقلاب اسلامی، استقلال و عزت کشور همواره در میدان هستند و اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهند داد.

وی با تأکید بر اینکه دشمن پس از شکست در میدان نظامی، جنگ روانی و ایجاد اختلاف را دنبال می‌کند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری هستیم و همه مسئولان و مردم باید از هرگونه اقدامی که موجب تفرقه و دوقطبی در جامعه شود، پرهیز کنند.

استاندار لرستان با اشاره به عملکرد دولت وفاق ملی، گفت: دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی دشوار آغاز کرد و هم‌زمان با تهدیدهای امنیتی، فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو شد، اما هیچ‌گاه خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرد و با بسیج همه ظرفیت‌ها، تأمین نیازهای اساسی مردم و حمایت از جبهه مقاومت را در دستور کار قرار داد.

اجرای پروژه‌های عمرانی و گردشگری در لرستان

شاهرخی، افزود: سیاست دولت بر وفاق، همدلی، استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی و خدمت بی‌منت به مردم است و مدیران باید با پرهیز از نگاه‌های جناحی، همه توان خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی و توسعه‌ای لرستان اشاره کرد و گفت: مدیریت استان با رویکردی متفاوت، رفع موانع طرح‌های نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داده است.

استاندار لرستان با اشاره به ازسرگیری عملیات اجرایی پل «صفوی» خرم‌آباد پس از سال‌ها توقف، اظهار کرد: اختلاف‌های اداری میان دستگاه‌های مختلف کنار گذاشته شد تا این طرح مهم برای کاهش مشکلات ترافیکی و رفاه شهروندان به سرانجام برسد.

شاهرخی همچنین از همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان قدردانی کرد و گفت: با انتقال پادگان سپاه، زمینه اجرای چندین پروژه مهم شهری و عمرانی در این محدوده فراهم شده که نقش مهمی در توسعه خرم‌آباد خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه رونق سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال از اولویت‌های مدیریت استان است، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای شتاب‌بخشی به طرح‌های اقتصادی و عمرانی لرستان انجام شده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.