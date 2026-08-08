https://mehrnews.com/x3cLFq ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6911616 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲ ۱۶۰ شب ایستادگی و دلدادگی در خیابانهای چابهار چابهار- مردم شهر چابهار بعد از گذشت ۱۶۰ شب برای خونخواهی از رهبر شهید همچنان در خیابانها حضور دارند. دریافت 67 MB کد مطلب 6911616 کپی شد مطالب مرتبط واژگونی سمند در محور جاسک - چابهار یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت چابهاریها حماسه حضور را به شب ۱۶۲ رساندند بهره برداری از ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان تا پایان امسال میدانداری سلماسیها همچنان در حمایت از رهبری و انفلاب ادامه دارد خبرنگار واقعی امید را در جامعه زنده نگه میدارد سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیاردی برای آبرسانی به شهر بریس و ۷ روستای دشتیاری برچسبها چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
نظر شما