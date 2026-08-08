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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲

۱۶۰ شب ایستادگی و دلدادگی در خیابان‌های چابهار

۱۶۰ شب ایستادگی و دلدادگی در خیابان‌های چابهار

چابهار- مردم شهر چابهار بعد از گذشت ۱۶۰ شب برای خونخواهی از رهبر شهید همچنان در خیابان‌ها حضور دارند.

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کد مطلب 6911616

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