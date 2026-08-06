تربیت نیروی بومی راهبرد اصلی رفع کمبود پزشک در سیستان و بلوچستان است

حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورتگرفته در سالهای گذشته برای توسعه زیرساختهای سلامت، اظهار کرد: با وجود این تلاشها، تکمیل پروژههای درمانی و توجه به تربیت و ماندگاری نیروی متخصص بومی همچنان به عنوان یک ضرورت اصلی مطرح است.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مسیرهای اصلی برای رفع کمبود پزشک و متخصص در استان سیستان و بلوچستان، تربیت نیروهای بومی است. تجربه ثابت کرده پزشکانی که در همان منطقه پرورش مییابند، تمایل بیشتری برای خدمت و ماندگاری دارند و این امر میتواند به استمرار ارائه خدمات درمانی کمک شایانی کند.
وی در ادامه به پروژه ساخت بیمارستانهای ۵۴۰ تختخوابی در شهرهای زاهدان، چابهار و ایرانشهر اشاره کرد و آنها را از مهمترین طرحهای درمانی استان خواند.
شهریاری تصریح کرد: تکمیل این بیمارستانها میتواند جهش قابل توجهی در ظرفیت خدمات بیمارستانی منطقه ایجاد کند، اما اجرای این طرحها با توجه به شرایط مالی کشور با دشواریهایی مواجه شده و نیازمند پیگیری جدی برای تأمین اعتبار است.
وی همچنین افزایش هزینه تجهیزات سرمایهای پزشکی را از چالشهای مراکز درمانی دانست و بر لزوم برنامهریزی مدون برای رفع این نیازها تأکید کرد.
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