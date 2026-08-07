به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: دشمنان صهیونیستی و آمریکایی نه با یک حمله، بلکه با ترکیبی از جنگ اقتصادی، جنگ روانی، تحریمهای ظالمانه، ترور شخصیتها و ایجاد اختلاف و ناامیدی به میدان آمدهاند و در چنین شرایطی، بازگشت به تعالیم قرآن، تنها راه نجات است، قرآن در آیه ۲۲ سوره رعد نقشه راهی برای عبور از این گردنههای تاریخی ارائه میدهد که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین و عمل است.
وی در تبیین نخستین ویژگی یعنی «صبر» بهعنوان ستون تعادل فردی و اجتماعی و سلاح راهبردی در جنگ ارادهها گفت: صبر محدود به تحمل سختیها نیست، بلکه شامل سه محور «صبر بر طاعت»، «صبر بر معصیت» و «صبر بر مصائب» است. دشمن امروز با جنگ ترکیبی، تحریم، فشار اقتصادی و شایعهپراکنی میخواهد صبر و امید را از جامعه بگیرد تا اراده ملت را به زانو درآورد.
خطیب جمعه اهلسنت ارومیه مصادیق عملی صبر را شامل «صبر بر سختیهای معیشت با مدیریت و سادهزیستی»، «صبر بر شایعات رسانههای دشمن با نپذیرفتن یأس و ناامیدی» و «صبر در دفاع از کیان اسلامی با حضور آگاهانه در صحنه» دانست و ادامه داد: این صبر نباید از سر ناچاری باشد، بلکه «ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ» و تنها برای خشنودی خداست، نه برای ریا، آبرو یا اهداف مادی؛ این نیت خالص، شخصیت فرد را متعالی میسازد، جامعه را از اختلافات ناشی از منافع شخصی دور میکند و پیروزی نهایی اهل تقوا را رقم میزند.
ماموستا کلشینژاد دومین ویژگی را «أَقَامُوا الصَّلَاةَ» و اقامه نماز با تمام آداب، ارکان، خشوع و بهجاآوردن آن در وقت خود عنوان کرد و افزود: نماز پیوند فرد با خالق، ستون دین، معراج مؤمن و صیقل دهنده روح است که انسان را از گناه و فحشا دور میسازد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی دشمن با جنگ شناختی میخواهد جامعه را متفرق کند، نمازجمعه و جماعت بزرگترین سنگر وحدت، تجدید میثاق باخدا و پیامبر اکرم (ص)، تقویت روحیه جمعی و همدلی، و سنگر بصیرتافزایی و دشمنشناسی برای تشخیص دوست از دشمن است.
کلشی نژاد در تشریح سومین ویژگی یعنی انفاق «وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً» آن را پلی بهسوی عدالت اجتماعی و شکستن محاصره اقتصادی دشمن خواند و گفت: دشمن با تحریم میخواهد اقتصاد ما را فلج کند، اما انفاقِ واجب مانند زکات و مستحب مانند صدقات از آنچه خدا روزی داده، چرخ اقتصاد مقاومتی را به حرکت درمیآورد. انفاق پنهان برای دوری از ریا و حفظ آبروی گیرنده است و انفاق آشکار برای تشویق دیگران و ایجاد فرهنگ سخاوت.
امامجمعه اهلسنت ارومیه مقاومت اقتصادی از طریق حمایت از تولید ملی، مواسات و کمک به همنوعان، نیازمندان، آسیبدیدگان حوادث و خانواده شهدا را از مصادیق انفاق برشمرد و یادآور شد که این اقدام، هم روح فرد را از بخل و خودخواهی پاک میکند و هم شکاف طبقاتی را کاهش داده، جامعه را در برابر تحریمها استوار و الفت و برادری را افزایش میدهد.
وی چهارمین و کلیدیترین ویژگی را «وَیَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ» دفع بدی با نیکی و اوج تعامل اجتماعی و هوشمندی در برابر جنگ روانی دانست و اظهار داشت: دشمن با شبههافکنی، دروغپراکنی، تهمت، تحریف و ایجاد دوقطبی به جامعه حمله میکند.
ماموستا کلشینژاد با اشاره به دیدگاه مفسران گفت: مفسران تأکید کردهاند که اگر به شما جفا کردند میبخشید، اگر قطع رابطه کردند صلهرحم میکنید، اگر از شما دریغ کردند میبخشید و اگر نادانی کردند با حلم پاسخ میدهید؛ این دستور جنگ و کینه را ریشهکن کرده و جامعه را به کانون محبت و گذشت تبدیل میکند، اما این به معنای عقبنشینی در برابر ظلم و فساد نیست، بلکه اسلام در برابر ظلم دستور به مقابله و اقامه عدل میدهد.
خطیب جمعه ارومیه پنجمین محور و نتیجه این آموزهها را «أُولَٰئِکَ لَهُمْ عُقْبَی الدَّارِ» دانست و افزود: «عقبی الدار» وعده الهی برای عاقبت نیکو در دنیا و آخرت و دستیابی به نعمت بزرگ «جنات عدن» است. وی با قرائت آیه ۵۱ سوره غافر («إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ») تأکید کرد که پیروزی مقاومت در فلسطین و لبنان، سقوط تدریجی هیمنه استکبار و استحکام جمهوری اسلامی از مصادیق این وعده است و هرچه فشار دشمن بیشتر شود، نزدیکتر به زوال است.
ماموستا کلشینژاد در ادامه با صراحت خطاب به جامعه امروز گفت: ما امروز برای مقاومت در برابر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به صبر، برای پاکی روح و آرامش به نماز، برای زدودن فقر و محرومیت به انفاق، و بیش از همه به اخلاق قرآنی «دفع بدی با نیکی» نیاز داریم؛ لذا اگر اختلافی داریم باگذشت و مدارا حل کنیم، اگر کینهای در دل داریم بامحبت بزداییم، اگر کسی توهین کرد با سلام و کلام نیک پاسخ دهیم و اگر کسی قطع رابطه کرد ما آغازگر صلهرحم باشیم.
وی سخنان خود با ابلاغ پیامی رسانهای به همه فعالان رسانه، ائمه جمعه و سخنوران انقلابی تأکید کرد: رسالت شما تبیین این آموزههای قرآنی با زبان روز، ساده، کاربردی و پرهیز از اصطلاحات پیچیده است. محور پیامها باید بر امید، مقاومت، وحدت و کارآمدی نظام باشد و در برابر حملات رسانههای معاند باید با گفتمان قوی، مستند و جذاب وارد شوید تا اجازه ندهید دشمن روایت اول را بسازد.
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