ضرورت احیای کارگروه مشترک تجاری ایران و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمدصادق مفتح امروز (پنجشنبه، ۱۵ مرداد) در دیدار با آماردیپ سینگ بهاتیا معاون وزیر صنعت هند اظهار داشت: این کارگروه تا سال ۱۳۹۴ سه دوره برگزار شده و در توسعه تجارت فیمابین دو کشور نقش بسیار سازندهای ایفا کرده است؛ متأسفانه از سال ۱۳۹۴ به این سو، بنا به دلایل سیاسی و تحریمها غیر فعال شد.
وی ادامه داد: این کارگروه بر عهده معاونین بازرگانی و صمت دو کشور خواهد بود که فعالسازی مجدد آن میتواند نقش بسزایی در رفع مشکلات و موانع بر سر راه تبادلات تجاری دو کشور ایفا کند.
مفتح بر متنوعسازی خدمات ارائهشده توسط یوکوبانک هند به تجار ایرانی تاکید کرد و گفت: فعالسازی این بانک که میتواند نقش سازندهای در توسعه روابط تجاری دو کشور و افزایش سهم صادرات ایران به هند ایفا کند.
وی پیشنهاد کرد که خدمات بانکی یوکوبانک به تجار ایرانی در بخشهای صنعت، معدن، برق، ساختمان و خدمات با روپیه هند نیز تسری یابد.
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین به برقراری خط منظم و مستمر کشتیرانی بین بنادر هند و بندر چابهار اشاره کرد و گفت: برقراری این خط کشتیرانی بهصورت مستمر و منظم، نقش بسیار کلیدی در توسعه بندر چابهار و همچنین ایجاد بستر لازم جهت رشد سرمایهگذاری در چابهار فراهم میکند.
مفتح ابراز کرد: تاکنون خط منظم بین بندر چابهار و بنادر هند وجود نداشته است. تنها خط موجود، خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که آن خط نیز منظم نبوده و به فراخور تکمیل بار، اقدام به حمل کالا میکند. لذا برقراری خط منظم هفتگی یا دو هفته یکبار میتواند به توسعه بندر و جذب سرمایهگذار کمک کند.
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