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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

ضرورت احیای کارگروه مشترک تجاری ایران و هند

ضرورت احیای کارگروه مشترک تجاری ایران و هند

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بر احیای کارگروه مشترک تجاری ایران و هند در راستای توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمدصادق مفتح امروز (پنجشنبه، ۱۵ مرداد) در دیدار با آماردیپ سینگ بهاتیا معاون وزیر صنعت هند اظهار داشت: این کارگروه تا سال ۱۳۹۴ سه دوره برگزار شده و در توسعه تجارت فی‌مابین دو کشور نقش بسیار سازنده‌ای ایفا کرده است؛ متأسفانه از سال ۱۳۹۴ به این سو، بنا به دلایل سیاسی و تحریم‌ها غیر فعال شد.

وی ادامه داد: این کارگروه بر عهده معاونین بازرگانی و صمت دو کشور خواهد بود که فعال‌سازی مجدد آن می‌تواند نقش بسزایی در رفع مشکلات و موانع بر سر راه تبادلات تجاری دو کشور ایفا کند.

مفتح بر متنوع‌سازی خدمات ارائه‌شده توسط یوکوبانک هند به تجار ایرانی تاکید کرد و گفت: فعال‌سازی این بانک که می‌تواند نقش سازنده‌ای در توسعه روابط تجاری دو کشور و افزایش سهم صادرات ایران به هند ایفا کند.

وی پیشنهاد کرد که خدمات بانکی یوکوبانک به تجار ایرانی در بخش‌های صنعت، معدن، برق، ساختمان و خدمات با روپیه هند نیز تسری یابد.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین به برقراری خط منظم و مستمر کشتیرانی بین بنادر هند و بندر چابهار اشاره کرد و گفت: برقراری این خط کشتیرانی به‌صورت مستمر و منظم، نقش بسیار کلیدی در توسعه بندر چابهار و همچنین ایجاد بستر لازم جهت رشد سرمایه‌گذاری در چابهار فراهم می‌کند.

مفتح ابراز کرد: تاکنون خط منظم بین بندر چابهار و بنادر هند وجود نداشته است. تنها خط موجود، خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که آن خط نیز منظم نبوده و به فراخور تکمیل بار، اقدام به حمل کالا می‌کند. لذا برقراری خط منظم هفتگی یا دو هفته یک‌بار می‌تواند به توسعه بندر و جذب سرمایه‌گذار کمک کند.

کد مطلب 6909813
زهره آقاجانی

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