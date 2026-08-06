https://mehrnews.com/x3cKMG ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۷ کد مطلب 6909522 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۷ چابهاریها همچنان در سنگر خیابان چابهار- مردم شهر چابهار در صد و پنجاه و ششمین شب از شهادت قائد امت همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 59 MB کد مطلب 6909522 کپی شد مطالب مرتبط ۹ همت از منابع سیستان و بلوچستان به طرحهای آب و فاضلاب اختصاص دارد آغاز دسترسی ساکنان بریس و ۷ روستا به شبکه آب شرب ۳۰ کیلومتر راه در محورهای جنوب سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید خبرنگار واقعی امید را در جامعه زنده نگه میدارد برچسبها چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
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