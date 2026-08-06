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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۷

چابهاری‌ها همچنان در سنگر خیابان

چابهاری‌ها همچنان در سنگر خیابان

چابهار- مردم شهر چابهار در صد و پنجاه و ششمین شب از شهادت قائد امت همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند.

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کد مطلب 6909522

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