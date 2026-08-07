تقویت همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی باید در اولویت همگان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته زنجان، با اشاره به روزهای پایانی ماه صفر، بر ضرورت بازخوانی سیره نورانی پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تأکید کرد و گفت: آموزههای این بزرگان، بهویژه دعوت به راستگویی، امانتداری، حفظ حرمت مؤمنان، تقویت پیوندهای اجتماعی، همبستگی و پرهیز از اختلاف، امروز بیش از هر زمان دیگری برای جامعه اسلامی راهگشا و ضروری است.
وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر چیز به وحدت، همدلی و انسجام نیاز دارد، افزود: اگر مسئولان، نخبگان، رسانهها و مردم با نگاه مسئولانه و همدلانه در کنار یکدیگر قرار گیرند، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود و دشمنان نیز فرصت سوءاستفاده از اختلافات داخلی را نخواهند یافت.
امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهمترین نیاز امروز کشور برای تأمین امنیت، آرامش، رفاه و عبور از شرایط دشوار است، تصریح کرد: همه مسئولان، نخبگان، رسانهها و آحاد مردم باید با پرهیز از اختلافافکنی و تقویت همدلی، در مسیر خدمت به مردم و مقابله با تهدیدهای دشمن حرکت کنند.
حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت نقد منصفانه عملکرد مسئولان، گفت: نقد زمانی ارزشمند و اثرگذار است که با انصاف، دلسوزی و با هدف اصلاح امور انجام شود و نباید به گونهای باشد که موجب تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی یا ایجاد فضای ناامیدی در جامعه شود.
فعالان سیاسی، فرهنگی و رسانهای باید منافع ملی و مصالح عمومی کشور را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند
وی خاطرنشان کرد: فعالان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانهای باید منافع ملی و مصالح عمومی کشور را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند و در بیان نقدها و دیدگاههای خود، حفظ امید و اعتماد مردم را مدنظر قرار دهند.
امام جمعه زنجان همچنین بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: مسئولان، مدیران و فعالان اجتماعی باید فرمایشها و رهنمودهای رهبر انقلاب را ملاک عمل و نقشه راه خود قرار دهند تا کشور با انسجام و همدلی بیشتری مسیر پیشرفت را طی کند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در حفظ آرامش و اعتماد عمومی، اظهار داشت: خبرنگاران و فعالان رسانهای باید با رعایت اصول حرفهای، اخلاق رسانهای و مسئولیت اجتماعی، از انتشار شایعات، اخبار تأییدنشده و مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی میشود، خودداری کنند.
حسینی ادامه داد: شهروندان نیز در بازنشر مطالب در فضای مجازی باید دقت لازم را داشته باشند و از انتشار اخبار فاقد منبع معتبر یا شایعاتی که امنیت روانی جامعه را خدشهدار میکند، پرهیز کنند.
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در اداره امور کشور، تصریح کرد: شفافسازی یک اصل ضروری است، اما باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق افراد انجام شود و پیش از اثبات هرگونه تخلف در مراجع قانونی، نباید آبرو و حیثیت اشخاص خدشهدار شود.
توسعه اقتصادی کشور نیازمند تعامل و همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی است
امام جمعه زنجان، توسعه اقتصادی کشور را نیازمند تعامل و همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: تحقق توسعه پایدار بدون مشارکت مردم، افزایش سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامهای برای سرمایهگذاری حدود هشت هزار میلیارد تومان در یکی از پروژههای مهم تأمین آب استان زنجان، گفت: این اقدام نمونهای موفق از نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای حیاتی استان است و میتواند زمینهساز رفع بخشی از نیازهای آبی و تقویت روند توسعه استان باشد.
حسینی ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی میان مردم، مسئولان، سرمایهگذاران و بخش خصوصی، روند اجرای پروژههای زیربنایی شتاب بیشتری گرفته و زمینه تحقق توسعه متوازن، ارتقای رفاه عمومی و افزایش امید در جامعه فراهم شود.
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