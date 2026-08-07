خبرنگاران کنشگران فعال نبرد حیاتی در برابر جنگ ترکیبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی سازمان صداوسیما، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته قرچک، با اشاره به جایگاه و رسالت اصحاب رسانه در شرایط کنونی، بر نقش خبرنگاران در جهاد تبیین، امیدآفرینی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد.
قرایی در ابتدای سخنان خود با یادآوری خدمات و مجاهدتهای نخستین امام جمعه قرچک، از شخصیت حجتالاسلام حاج فضلالله کریم تجلیل کرد و اظهار داشت: یکی از برکات و لطفهای بزرگ الهی به مردم شریف قرچک، حضور حجتالاسلام والمسلمین حاج فضلالله کریم در این دیار بود.
وی با اشاره به سالها مجاهدت این عالم در سنگر نماز جمعه و همچنین سابقه حضور وی در کشور لبنان افزود: خدمات ماندگار و مجاهدتهای فرهنگی و دینی آن مرحوم، همواره در حافظه تاریخی مردم این منطقه زنده خواهد ماند.
مدیرکل روابطعمومی سازمان صداوسیما در ادامه با تحلیل شرایط رسانهای کشور و جبهه نبرد نرم عنوان کرد: دشمن در سالهای اخیر جنگ تمامعیار ترکیبی علیه ایران را آغاز کرده و در این میان، عرصه رسانه به یکی از حساسترین و پیچیدهترین جبهههای تقابل تبدیل شده است.
وی افزود: خبرنگاران در عرصه حیاتی جهاد تبیین، نقشی برجسته و غیرقابل انکار دارند و خبرنگار در میدان نبرد حیاتی و تقابل با آمریکا، یک کنشگر مسئول، هوشمند و فعال به شمار میرود.
قرایی با تشریح رسالت اهالی رسانه در شرایط کنونی گفت: رسالت اصلی خبرنگار در این برهه تاریخی، روشنگری، تبیین دقیق واقعیتها، امیدآفرینی در جامعه، انعکاس صادقانه حقایق و خنثیسازی عملیات روانی و تصویرسازیهای مخدوش دشمن است.
وی تأکید کرد: رسانهها و خبرنگاران باید با شناخت دقیق میدان، اجازه ندهند روایتهای نادرست و عملیات روانی دشمن بر افکار عمومی تأثیر بگذارد.
مدیرکل روابطعمومی سازمان صداوسیما در پایان با اشاره به اهمیت آگاهیبخشی و حفظ انسجام اجتماعی اظهار داشت: مقابله با هجمههای سنگین رسانهای دشمن نیازمند پایداری و مجاهدت شبانهروزی اهالی قلم و خبر است.
وی افزود: خبرنگاران به عنوان نیروهای حاضر در خط مقدم جهاد تبیین، وظیفه دارند با روایت دقیق و صادقانه واقعیتها، زمینه افزایش آگاهی عمومی و تقویت امید و انسجام اجتماعی را فراهم کنند.
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