به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کنگرلو در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرری، با اشاره به سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: این شورا به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، مسئولیت ساماندهی و مدیریت مراسم‌های ملی، مذهبی و انقلابی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه مردم همواره قدرت نرم نظام اسلامی بوده‌اند، افزود: ملت ایران با مقاومت، همراهی با ولایت فقیه و حمایت از نظام، در عرصه‌های مختلف به دستاوردهای بزرگی رسیده است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرری با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن، تصریح کرد: اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی و انعکاس مراسم و مناسبت‌ها نقش‌آفرین هستند و در این میدان مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

کنگرلو در پایان با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی، فرارسیدن روز خبرنگار را به فعالان رسانه‌ای تبریک گفت.