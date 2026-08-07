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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

کنگرلو: رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها نقش‌آفرین هستند

کنگرلو: رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها نقش‌آفرین هستند

ری- مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرری با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها، گفت: اصحاب رسانه در جنگ روایت‌ها و انعکاس مناسبت‌های ملی و مذهبی نقش مؤثری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کنگرلو در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرری، با اشاره به سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: این شورا به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، مسئولیت ساماندهی و مدیریت مراسم‌های ملی، مذهبی و انقلابی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه مردم همواره قدرت نرم نظام اسلامی بوده‌اند، افزود: ملت ایران با مقاومت، همراهی با ولایت فقیه و حمایت از نظام، در عرصه‌های مختلف به دستاوردهای بزرگی رسیده است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرری با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن، تصریح کرد: اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی و انعکاس مراسم و مناسبت‌ها نقش‌آفرین هستند و در این میدان مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

کنگرلو در پایان با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی، فرارسیدن روز خبرنگار را به فعالان رسانه‌ای تبریک گفت.

کد مطلب 6910392

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