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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

ارسال فاز دوم تجهیزات بیمارستانی به لرستان

ارسال فاز دوم تجهیزات بیمارستانی به لرستان

خرم‌آباد- در ادامه روند تقویت زیرساخت‌های درمانی و تجهیز مراکز بیمارستانی لرستان، فاز دوم تجهیزات ارسالی هیئت امنای وزارت بهداشت وارد استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای حوزه سلامت و با هدف افزایش توانمندی مراکز درمانی استان، ظهر جمعه فاز دوم تجهیزات بیمارستانی ارسالی از سوی هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت به لرستان ارسال شد.

ارسال فاز دوم تجهیزات بیمارستانی به لرستان

این اقدام در پی دستورات و تأکیدات رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با پیگیری‌های مستمر محمد حیدریان، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، محمد سیف، معاون درمان دانشگاه و همچنین هماهنگی‌های انجام‌شده با دفتر مرکزی هیئت امنا در تهران صورت گرفته است.

تجهیز بخش‌های ویژه بیمارستانی با امکانات جدید

در این مرحله از ارسال تجهیزات، اقلام تخصصی و مورد نیاز بخش‌های درمانی از جمله تخت‌های ویژه CCU و ICU، برانکاردهای دوشکن، تخت‌های بستری مکانیکی و دیگر تجهیزات مورد نیاز بیمارستانی به استان لرستان اختصاص یافته است.

ارسال فاز دوم تجهیزات بیمارستانی به لرستان

ارسال این تجهیزات، ضمن افزایش ظرفیت ارائه خدمات در بخش‌های حساس و ویژه بیمارستانی، زمینه ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران، بهبود شرایط کاری کادر درمان و تقویت امکانات مراکز درمانی استان را فراهم خواهد کرد.

بهره‌مندی لرستان از حمایت‌های وزارت بهداشت

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بخش عمده این تجهیزات در قالب حمایت‌های هیئت امنای وزارت بهداشت تأمین شده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۸۰ درصد هزینه تجهیزات به‌صورت رایگان در اختیار استان قرار گرفته و تنها ۲۰ درصد هزینه‌ها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی لرستان خواهد بود.

ارسال فاز دوم تجهیزات بیمارستانی به لرستان

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید دارند توسعه تجهیزات پزشکی و تقویت زیرساخت‌های درمانی، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت دانشگاه بوده و روند پیگیری برای جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی استان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6910458

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