به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی بعد از ظهر جمعه در دیدار با عده ای از خبرنگاران استان به مناسبت فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن تبریک این مناسبت و قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه، گفت: خبرنگاران نقش بیبدیلی در آگاهیبخشی، انعکاس واقعیتها، پیگیری مطالبات مردم و تقویت سرمایه اجتماعی دارند و بدون حضور رسانههای مسئولیتپذیر، تحقق حکمرانی مطلوب امکانپذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه مسائل حوزه رسانه با تصمیم یا اقدام یک دستگاه به نتیجه نمیرسد، افزود: حمایت از رسانهها و رفع دغدغههای خبرنگاران نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعههای مسئول است و هر بخش باید متناسب با وظایف قانونی خود در این زمینه ایفای نقش کند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز با چنین نگاهی قابل حل است، تصریح کرد: همانگونه که افزایش حضور جوانان در نماز جمعه، کاهش آسیبهای اجتماعی و حل مشکلات فرهنگی، مانند مسائل اقتصادی، تنها با اراده یک فرد یا یک نهاد محقق نمیشود، حل مشکلات رسانهای نیز نیازمند مشارکت عمومی، همافزایی و همکاری همه بخشهاست.
حجتالاسلام حسینی با تأکید بر اینکه دفتر نماینده ولیفقیه در استان ساختاری موازی با دستگاههای اجرایی نیست، گفت: این دفتر وظیفه جایگزینی دستگاههای مسئول را بر عهده ندارد، اما مطالبات و دغدغههای خبرنگاران را از طریق مراجع ذیربط از جمله استانداری، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای مسئول با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به مطالبات مطرحشده در این نشست افزود: موضوعاتی همچون ساماندهی خانه مطبوعات، صدور کارت خبرنگاری بهویژه در شرایط بحرانی، تأمین مسکن خبرنگاران و دیگر مسائل صنفی از جمله درخواستهایی بود که از سوی اصحاب رسانه مطرح شد و تمامی این موارد را یادداشت کردهام تا روند پیگیری آنها با جدیت دنبال شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با بیان اینکه بخشی از این مطالبات نیز با انسجام درونی جامعه رسانهای قابل تحقق است، خاطرنشان کرد: هرچه خبرنگاران و فعالان رسانهای با همدلی، همافزایی و مطالبهگری منسجمتر عمل کنند، زمینه تحقق مطالبات صنفی و حرفهای آنها نیز فراهمتر خواهد شد.
وی تشکیل و تقویت تعاونی مسکن خبرنگاران را یکی از راهکارهای عملی برای رفع بخشی از مشکلات این قشر دانست و گفت: نباید انتظار داشت همه مسائل صرفاً از سوی یک مدیر یا یک دستگاه اجرایی حل شود؛ بلکه تعامل، همدلی و پیگیری مستمر میتواند مسیر رفع مشکلات را هموارتر کند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان همچنین بر ضرورت تداوم فعالیت کمیته رسانهای استان تأکید کرد و افزود: تقویت ارتباط مدیران با رسانهها باید به یک اصل در نظام مدیریتی تبدیل شود و یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی و انتخاب مدیران، توانایی تعامل سازنده با رسانهها و اعتقاد به نقش اثرگذار آنها در تبیین خدمات نظام و اطلاعرسانی صحیح به افکار عمومی باشد.
وی با اشاره به ضعف اطلاعرسانی در برخی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: بسیاری از خدمات و اقدامات ارزشمند دستگاهها به دلیل ضعف در ارتباط با رسانهها و اطلاعرسانی مناسب، آنگونه که شایسته است در معرض دید مردم قرار نمیگیرد؛ در حالی که رسانهها میتوانند نقش مؤثری در انعکاس خدمات، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.
حجتالاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت استمرار پیگیری مطالبات خبرنگاران، از دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خواست درخواستها و مسائل مطرحشده از سوی اصحاب رسانه را بهصورت مکتوب جمعبندی و برای طرح در نشست با استاندار زنجان ارائه کند تا روند بررسی و پیگیری آنها با هماهنگی بیشتر و جدیت لازم دنبال شود.
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