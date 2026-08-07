به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید میدانی از مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه، با تأکید بر جایگاه این استان در مقاطع سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: کرمانشاه در طول ۴۷ سال گذشته همواره استانی تأثیرگذار در رخدادهای مهم کشور بوده و مردم این دیار با ایثار و مقاومت خود نقش تعیین‌کننده‌ای در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: رزمندگان، ایثارگران، شهدا و مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس با ایستادگی در برابر دشمن، مرزهای غربی کشور را حفظ کردند و در سال‌های اخیر نیز در مقابله با تهدیدات امنیتی از جمله اقدامات گروه تروریستی داعش و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این افتخارات و رشادت‌ها باید به‌صورت ماندگار ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود، تصریح کرد: مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان بستر مناسبی برای روایت این حماسه‌ها و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

حبیبی با اشاره به موقعیت این پروژه اظهار کرد: مرکز فرهنگی دفاع مقدس در ورودی شهر کرمانشاه جانمایی شده و به‌عنوان مرکز فرهنگی اصلی استان در سه فاز طراحی شده است. البته در گیلانغرب و تنگه چهارزبر (مرصاد) نیز مراکز فرهنگی دفاع مقدس فعال هستند، اما این مجموعه نقش محوری در معرفی تاریخ ایثار، مقاومت و حماسه‌های مردم استان خواهد داشت.

وی با اشاره به بازدید سال گذشته خود از این پروژه افزود: اگرچه به دلیل شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و برخی محدودیت‌ها، روند اجرای پروژه با کندی همراه شد، اما اکنون با برنامه‌ریزی انجام شده، اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

استاندار کرمانشاه از تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل این پروژه خبر داد و گفت: نشست‌های تخصصی برای تأمین منابع مالی و اجرای برنامه زمان‌بندی برگزار شده و با بسیج همه ظرفیت‌های استانی و ملی، تلاش خواهیم کرد فاز نخست مرکز فرهنگی دفاع مقدس در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ دفاع مقدس و ایثار در جامعه خاطرنشان کرد: نسل جوان باید بداند برای حفظ استقلال، امنیت و عزت جمهوری اسلامی چه فداکاری‌های بزرگی از سوی شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان انجام شده است و این فرهنگ باید به بهترین شکل به آیندگان منتقل شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری دفاع مقدس در استان اشاره کرد و گفت: کرمانشاه به واسطه وجود یادمان‌های متعدد دفاع مقدس، نقش‌آفرینی در حوادث اخیر و قرار گرفتن در مسیر اصلی تردد زائران اربعین حسینی، از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه گردشگری دفاع مقدس برخوردار است و مرکز فرهنگی دفاع مقدس می‌تواند به یکی از مراکز مهم فرهنگی، آموزشی و روایتگری کشور تبدیل شود.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر عزم جدی مدیریت استان برای تکمیل این پروژه، اظهار کرد: مسئولیت سنگینی در قبال حفظ و انتقال میراث ارزشمند دفاع مقدس بر عهده داریم و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود، روند اجرای این پروژه تا بهره‌برداری کامل با جدیت دنبال خواهد شد.