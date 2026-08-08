به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرآورده طبیعی «اهورا نینی» از شرکت اهورا دارو، در سری ساخت ۰۳۰۲-A-N به دلیل عدم انطباق مقدار کاروون با میزان ادعاشده روی برچسب، مشمول فراخوان و جمعآوری شده است.
همچنین ست ونتیلاتور گرمشونده نوزاد، تولیدشده از تاریخ اول فروردین تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، به دلیل احتمال افزایش غیرمتعارف دما و خطر آتشسوزی مشمول فراخوان و جایگزینی شده است.
این فراخوان شامل ستهای ونتیلاتور گرمشونده نوزاد تولیدشده در بازه زمانی مذکور و سری ساختهای اعلامشده از سوی شرکت است و شرکت موظف به جمعآوری و جایگزینی محصولات توزیعشده است.
در موردی دیگر، کالیبراتور سیستمهای آزمایشگاهی سنجش هموسیستئین (Homocysteine) شرکت زیمنس در سری ساختهای ۴۴۵۰۵A۷۸، ۵۲۳۶۴A۷۹، ۴۴۵۰۶A۷۸ و ۵۲۳۶۳A۷۹ به دلیل ناپایداری عملکرد و احتمال تأثیرگذاری بر صحت نتایج آزمایش، مشمول فراخوان شده است.
مراکز درمانی و آزمایشگاههایی که محصولات مشمول فراخوان را در اختیار دارند، باید از استفاده از آنها خودداری کرده و برای جمعآوری یا جایگزینی، مطابق اعلام سازمان غذا و دارو اقدام کنند.
سازمان غذا و دارو بر اجرای فوری فرآیند جمعآوری و جایگزینی محصولات مشمول فراخوان تأکید کرده است.
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