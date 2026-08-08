ثبت ۲۶ هزار و ۷۱۰ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۱۰ الی ۱۶ مرداد ۱۴۰۵) مجموع ۲۶۷۱۰ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۳۲۰ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۹۳۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۱۹۱۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۶۸۷ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۵درصد از کل ماموریت ها) و ۲۲۰۲۳ مورد (۸۲.۵ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۱۶ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۱۶ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.