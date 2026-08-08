به گزارش خبرنگار مهر، حمید عربی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش گرمسار در محل فرمانداری این شهرستان با اشاره به برنامهریزی های انجامشده برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: مهرماه سال جاری دو فضای آموزشی جدید در شهرستان گرمسار به بهرهبرداری میرسد تا بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان برطرف شود.
وی ادامه داد: این فضاهای آموزشی شامل هنرستان ۱۲ کلاسه شیخ مفید گرمسار و مدرسه ۱۲ کلاسه نوده شهر گرمسار است که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال احداث شدند.
مدیر آموزش و پرورش گرمسار با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی یکی از اولویتهای این مجموعه است، توضیح داد: بهرهبرداری از این مدارس میتواند نقش مؤثری در بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان، افزایش سرانه آموزشی و توزیع مناسبتر جمعیت دانشآموزی در مدارس شهرستان داشته باشد.
عربی اضافه کرد: یکی از برنامههای مهم آموزش و پرورش گرمسار در سال تحصیلی پیش رو، کاهش تراکم جمعیتی در کلاسهای درس است و میکوشیم با استفاده از ظرفیت فضاهای آموزشی جدید، شرایط مناسبتری برای حضور دانشآموزان در کلاسهای درس فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه هنرستانها نیز بیان کرد: توجه به آموزشهای مهارتی و فنی از نیازهای مهم نظام آموزشی است و راهاندازی و توسعه فضاهای هنرستانی میتواند زمینه را برای کسب مهارتهای کاربردی توسط دانشآموزان و فراهم شدن مسیر مناسبتر برای ورود آنان به بازار کار فراهم کند.
مدیر آموزش و پرورش گرمسار همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی و مجموعههای شهرستان برای ارتقای شاخصهای آموزشی تأکید کرد و افزود: توسعه آموزش و پرورش تنها به ساخت مدرسه محدود نمیشود و ارتقای کیفیت آموزشی، توجه به مسائل تربیتی و فرهنگی و ایجاد محیط مناسب برای رشد همهجانبه دانشآموزان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
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