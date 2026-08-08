به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت های تولید کننده ساندویچ پانل زیادی در ایران فعالیت می کنند و ما می خواهیم ۳ تولید کننده برتر ساندویچ پانل را به شما معرفی کنیم تا بهترین خرید عمده از کارخانه را داشته باشید.
اما سوال اصلی خریداران این است که بهترین تولید کننده ساندویچ پانل (شرکت های تولید کننده ساندویچ پانل) چه ویژگیهایی دارد و چطور میتوان بدون واسطه با واحد فروش کارخانه ساندویچ پانل ارتباط برقرار کرد؟
برای ارزیابی و انتخاب میان کارخانجات فعال در کشور، بررسی چند فاکتور فنی بسیار حیاتی است:
خطوط تولید اتوماتیک و کانتینیوس: استفاده از خطوط پیوسته اروپایی که چسبندگی یکنواخت فوم به ورق را تضمین میکند.
استفاده از فوم نسوز PIR و PUR: بهرهگیری از هستههای عایق با دانسیته استاندارد ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب و پایداری بالا در برابر حریق.
تنوع در تولید ورق: عرضهکننده پانل با ورقهای آلوزینک، گالوانیزه و آلومینیوم با ضخامتهای استاندارد مهندسی.
گواهینامهها و تاییدیههای کیفی: دارا بودن گواهی استاندارد CE اروپا و تاییدیههای رسمی آزمایشگاهی.
معرفی برترین شرکت های تولید کننده ساندویچ پانل در ایران
در میان گروههای صنعتی کشور، مجموعههای معدودی توانستهاند تمام استانداردهای فوق را در خطوط تولید خود پیادهسازی کنند:
آریا بارون (Aryabaron): این مجموعه با بهرهگیری از پیشرفتهترین خطوط تمام اتوماتیک اروپایی و تولید انواع پانلهای دیواری، سقفی، سردخانهای و کلینروم، بهعنوان یکی از برترین صادرکنندگان کشور و بهترین تولید کننده ساندویچ پانل در منطقه شناخته میشود. ۰۵۱۳۶۲۲۸۸۰۰
گروه صنعتی ماموت: از مجموعههای باسابقه در حوزه تولید سازههای پیشساخته و پانلهای صنعتی.
کبیر پانل: از واحدهای فعال در زمینه پوشش سقف و دیوار سولهها
پاژ پانل و آریا پانل: از دیگر مجموعههای تولیدی فعال در صنعت پوششهای عایق و پانلهای پلییورتانی.
چیلان (چیلان ساندویچ پانل) و ساندویچ پانل ۲۴: از سامانهها، عاملیتها و دایرکتوریهای تخصصی استعلام قیمت، تامین متریال و ارائه خدمات اجرایی پروژههای صنعتی در کشور.
راهنمای استعلام قیمت و شماره کارخانه ساندویچ پانل
یکی از مهمترین دغدغههای خریداران کلان، حذف واسطهها و ثبت سفارش مستقیم از خط تولید است. ارتباط بیواسطه با واحد فروش کارخانه، دریافت پیشفاکتور رسمی و مشاوره مهندسی رایگان را میسر میسازد.
جهت استعلام قیمت روز، دریافت کاتالوگ فنی و دسترسی به شماره کارخانه ساندویچ پانل، میتوانید مستقیماً با واحد فروش گروه صنعتی آریا بارون در تماس باشید:
نشانی وبسایت جهت استعلام آنلاین: www.aryabaron.com
شماره ارتباط با واحد فروش و مشاوره مستقیم: ۰۵۱۳۶۲۲۸۸۰۰ (۲۰ خط مستقیم)
مزایای خرید درب کارخانه
خرید مستقیم از خط تولید کارخانه (بدون واسطه و عاملیتهای غیرمستقیم) چند مزیت بزرگ دارد:
کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی هزینهها: حذف سود دلالی و واسطهگری بازار که قیمت نهایی را برای پروژههای بزرگ صنعتی به شکل چشمگیری بهینه میکند.
سفارشیسازی ابعاد (Cut-to-Length): برخلاف خریدهای واسطهای که متراژهای آماده و استاندارد بازار را تحویل میدهند، در سفارش به کارخانه طول پانل دقیقاً مطابق نقشههای مهندسی پروژه (تا ۱۴ متر) برش خورده و متراژ پرت و ضایعات متریال صفر میشود.
تضمین اصالت متریال: اطمینان کامل از دانسیته فوم عایق (۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب)، ضخامت واقعی ورق (۰.۴ یا ۰.۵ میل) و نوع آلیاژ (آلوزینک یا گالوانیزه استاندارد).
ارائه فاکتور رسمی و ضمانتنامه مکتوب: صدور پیشفاکتور شفاف به همراه گارانتی کارخانهای و امکان استعلام تاییدیه آتشنشانی یا استانداردهای بینالمللی (CE).
مراحل و گامهای سفارش ساندویچ پانل به کارخانه
فرآیند خرید مستقیم از خط تولید دارای یک مسیر مشخص ۵ مرحلهای است:
گام اول: مشاوره فنی و بررسی متراژ (متره و برآورد):
ارسال پلان و نقشههای اجرایی سازه به واحد مهندسی کارخانه برای تعیین دقیق عرض مفید، طول برشها، نوع فوم (PIR یا PUR) و ضخامت مورد نیاز بر اساس اقلیم و کاربری سازه.
گام دوم: صدور پیشفاکتور رسمی درب کارخانه:
محاسبه دقیق قیمت هر متر مربع، هزینه فلاشینگ، آبرو، پیچهای واشردار و ارزش افزوده در فاکتور رسمی شفاف.
گام سوم: ثبت سفارش و ورود به برنامه تولید (تولید سفارشی):
پس از تایید پیشفاکتور و تسویه پیشپرداخت، پارتلیست پروژه به خط تولید اتوماتیک (کانتینیوس) ارسال میشود.
گام چهارم: کنترل کیفیت (QC) و بستهبندی:
تست دانسیته و چسبندگی فوم، بستهبندی پالتشده و فیلمکشی پانلها برای جلوگیری از آسیب در حملونقل.
گام پنجم: بارگیری درب کارخانه و ارسال لجستیک:
تحویل بار درب کارخانه به تریلی و ارسال مستقیم به محل پروژه در سراسر کشور همراه با ارائه دفترچه راهنما یا اعزام تیمهای مجرب نصاب.
۳. فاکتورها و عوامل موثر بر «قیمت درب کارخانه»
قیمت درب کارخانه به دلیل نوسانات بازار فولاد و مواد شیمیایی وارداتی (پلیول و ایزوسیانات) ثابت نیست، اما بر اساس پارامترهای زیر محاسبه میشود:
نوع و ضخامت ورقهای پوششی: ورق آلوزینک بالاترین قیمت را دارد و پس از آن آلومینیوم، گالوانیزه و فویل/کاغذ قرار دارند.
نوع فوم عایق: فومهای نسوز و کندسوز (PIR) قیمتی بالاتر از فومهای استاندارد (PUR) و پلیاستایرن (EPS) دارند.
متراژ سفارش (مقیاس پروژه): در سفارشیسازیهای متراژ بالا (بیش از ۱۰۰۰ متر مربع)، هزینههای تنظیمات خط تولید توزیع شده و قیمت فی متر مربع درب کارخانه اقتصادیتر میشود.
ساندویچ پانل چیست؟
ساندویچ پانل (Sandwich Panel) یک مصالح پیشساخته مدرن و چندلایه است که از دو لایه فلزی بیرونی (رویه و زیره) و یک هسته مرکزی عایق تشکیل شده است. این ترکیب ساختاری باعث میشود محصول نهایی دارای وزن سبک، استحکام مکانیکی بالا و ضریب انتقال حرارت بسیار پایین باشد و جایگزین بیرقابتی برای مصالح سنتی (آجر و بتن) در سولهسازی و ساختوسازهای صنعتی محسوب شود.
انواع ساندویچ پانل
ساندویچ پانل سقفی:
ویژگی: دارای گامهای ذوزنقهای (۳ گام یا ۵ گام) و اورلپ (همپوشانی) جهت هدایت آب باران، برف و جلوگیری کامل از نفوذ رطوبت.
کاربرد: پوشش سقف سولههای صنعتی، سالنهای ورزشی، انبارها و آلاچیقها.
ساندویچ پانل دیواری:
ویژگی: دارای سطوح صاف یا شیاردار ظریف با سیستمهای اتصال نر و مادگی یا پیچ مخفی (Hidden Screw) که علاوه بر عایقکاری، نمای زیبایی ایجاد میکند.
کاربرد: دیوارههای جانبی کارخانهها، پارتیشنبندی داخلی، ساختمانهای اداری و کارگاهی.
ساندویچ پانل سردخانهای:
ویژگی: ضخامت بالا (عموماً ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر) و مجهز به اتصالات قفلدار (کیپدرز) جهت صفر کردن اتلاف برودت.
کاربرد: ساخت سردخانههای زیر صفر، بالای صفر و تونلهای انجماد.
ساندویچ پانل کلینروم (اتاق تمیز):
ویژگی: سطوح کاملاً صاف، آنتیباکتریال، بدون درز و عدم جذب گردوغبار.
کاربرد: صنایع داروسازی، آزمایشگاهها، مراکز درمانی و تولید تجهیزات پزشکی.
پانلهای اقتصادی یکرو ورق:
ویژگی: یک لایه ورق فلزی در رو و پوشش فویل آلومینیوم یا کاغذ محافظ در زیره فوم جهت کاهش هزینههای خرید.
انواع هسته عایق (لایه میانی)
پلییورتان (PUR): پرکاربردترین عایق حرارتی با ساختار سلولبسته و دانسیته استاندارد ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب.
پلییورتان نسوز (PIR): نسل جدید فوم پلییورتان با خاصیت کندسوز و خودخاموششوندگی در برابر حریق.
پشم سنگ (Rock Wool): عایق ضدحریق (تحمل دمایی بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد) و عایق صوتی فوقالعاده.
انواع ورقهای فلزی محافظ
ورق گالوانیزه (Galvanized): فولاد با پوشش روی؛ پرکاربرد، مستحکم و با صرفه اقتصادی بالا.
ورق آلومینیوم (Aluminum): سبک، ضدزنگ و انعطافپذیر.
ویژگیهای یک «کارخانه ساندویچ پانل» استاندارد و مرجع
یک کارخانه معتبر تولیدکننده پانل باید دارای شاخصهای زیر باشد:
خطوط تولید پیوسته (Continuous): تزریق یکپارچه فوم به همراه فرمینگ اتوماتیک جهت جلوگیری از دفرمه شدن و جدا شدن لایهها.
تکنولوژی تولید عریض (۱.۲ متری): افزایش سرعت نصب و کاهش درزهای اتصال نسبت به عرضهای کمعرض قدیمی.
تستهای کیفی و گواهینامهها: مطابق با استانداردهای بینالمللی ISO و ASTM جهت سنجش میزان فشردگی فوم و مقاومت کششی و برشی.
تنوع محصولات و خدمات: امکان تولید سفارشی طول، ضخامت و رنگ بر اساس نیاز پروژهها و ارائه گارانتی رسمی کارخانه.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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