کاهش پیک مصرف برق در غرب مازندران

مصطفی بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مصرف برق در غرب مازندران اظهار کرد: بررسی الگوی مصرف در سال جاری نشان میدهد که میزان مصرف برق نسبت به برخی پیشبینیهای اولیه در سطح کنترلشدهای قرار دارد و تاکنون افزایش غیرمتعارفی در پیک بار منطقه ثبت نشده است.
وی با اشاره به تجربه سال گذشته افزود: پیک مصرف برق در غرب مازندران در سال گذشته حدود هزار و ۱۴۱ مگاوات ثبت شد، در حالی که امسال با وجود روزهای گرم و تعطیلات اخیر، میزان پیک بار در محدوده ۹۷۶ مگاوات گزارش شده و در حال حاضر انتظار افزایش قابل توجهی بیش از این میزان وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت برق غرب مازندران ادامه داد: در سطح کشور نیز میزان مصرف برق تاکنون در محدوده ۷۵ هزار مگاوات قرار داشته و برآوردها نشان میدهد که احتمال عبور قابل توجه از این رقم در ادامه فصل گرما پایین است.
بابایی با بیان اینکه شرایط تولید و مصرف برق تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، تصریح کرد: آسیبهایی که در بخش تولید نیرو ایجاد شده، در کنار شرایط آبوهوایی و افزایش دمای هوا، بر وضعیت شبکه اثرگذار است و مدیریت مصرف میتواند در حفظ پایداری شبکه نقش مهمی داشته باشد.
وی پیوستگی دورههای گرما را یکی از عوامل مهم در افزایش مصرف برق دانست و گفت: زمانی که گرما برای چند روز متوالی ادامه پیدا میکند، مصرف برق نیز روند افزایشی پیدا میکند، زیرا تجهیزات سرمایشی به صورت مستمر مورد استفاده قرار میگیرند. در مقابل، کاهش دما حتی برای چند روز موجب افت مصرف و فرصت بازیابی شبکه میشود.
مدیرعامل شرکت برق غرب مازندران با اشاره به آغاز زودهنگام گرمای هوا در سال جاری بیان کرد: شرایط گرمایی از اوایل تیرماه آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است؛ بنابراین همکاری مشترکان و مدیریت مصرف در این مدت اهمیت ویژهای دارد.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاعرسانی بیشتر درباره طرحهای مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که نیازمند توجه و اطلاعرسانی گستردهتر است، واگذاری و استفاده از شمارشگرهای هوشمند برای مشترکان است.
وی افزود: اطلاعرسانی درباره مزایای این تجهیزات باید تقویت شود تا مشترکان شناخت بیشتری نسبت به نحوه عملکرد و تأثیر آن در مدیریت مصرف داشته باشند و زمینه برای مشارکت گستردهتر مردم در برنامههای مدیریت مصرف برق فراهم شود.
مدیرعامل شرکت برق غرب مازندران خاطرنشان کرد: همراهی مشترکان و افزایش آگاهی عمومی درباره شیوههای صحیح مصرف، در کنار اقدامات فنی و اجرایی صنعت برق، میتواند به پایداری شبکه در روزهای گرم سال کمک کند.
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