کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی دو چالش جدی در نوشهر است

داریوش لهراسبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش بهعنوان دستگاه مولد و تربیتکننده نیروی انسانی، نقش مهمی در آینده جامعه دارد و رفع مسائل و مشکلات آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حدود سه هزار همکار رسمی در آموزش و پرورش نوشهر فعالیت دارند، افزود: جمعیت دانشآموزی و مطالبات خانوادهها گسترده است و طبیعی است که پاسخگویی مناسب به این حجم از نیازها، مستلزم تأمین نیروی انسانی و امکانات کافی باشد.
مدیر آموزش و پرورش نوشهر یکی از مشکلات موجود را کمبود نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: در برخی رشتهها و حوزهها با کمبود نیرو مواجه هستیم و بخشی از نیروهای مورد نیاز از طریق بهکارگیری نیروهای بازنشسته تأمین میشود.
لهراسبی با اشاره به اینکه برخی معلمان به دلیل مشکلاتی از جمله مسکن تمایل کمتری برای حضور در مناطق مورد نیاز دارند، گفت: این مسئله موجب ایجاد خلأ نیروی انسانی شده و برای جبران آن ناچار به استفاده از ظرفیت نیروهای بازنشسته هستیم، در حالی که نیازهای آموزشی امروز دانشآموزان متفاوت از گذشته است و باید نیروی انسانی متناسب با این نیازها تأمین شود.
وی کمبود فضاهای آموزشی و ورزشی را از دیگر چالشهای آموزش و پرورش نوشهر عنوان کرد و افزود: بسیاری از دانشآموزان علاقهمند به فعالیتهای ورزشی هستند، اما در برخی مناطق با کمبود سالن و فضای ورزشی مواجه هستیم.
مدیر آموزش و پرورش نوشهر ادامه داد: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، بخشی از این کمبودها را جبران کنیم و زمینهای متعلق به آموزش و پرورش در داخل شهر را نیز برای ایجاد فضاهای آموزشی و ورزشی مورد استفاده قرار دهیم.
لهراسبی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط آموزش و پرورش با رسانهها تأکید کرد و گفت: رسانهها میتوانند پل ارتباطی میان آموزش و پرورش و مردم باشند و با انعکاس دقیق مطالبات، انتقادات و مشکلات، به مسئولان در شناسایی و رفع مسائل کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه مسائل و نیازهای آموزش و پرورش بیشتر از سوی رسانهها مطرح و پیگیری شود، توجه مسئولان به این حوزه افزایش مییابد و آموزش و پرورش نیز با جدیت بیشتری برای رفع مشکلات موجود تلاش خواهد کرد.
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